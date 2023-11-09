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Скасування пільг для українців у Польщі: посол прояснив ситуацію

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Скасування пільг для українців у Польщі: посол прояснив ситуацію
Євросоюз продовжив пільги українським біженцям до 2025 року
фото з відкритих джерел

Закон, який надає українцям пільги, діє до березня 2024 року, а потім, скоріше всього, буде продовжений

Наразі немає жодного рішення польської влади про скасування пільг для біженців з України. Про це розповів в інтерв’ю «Главкому» посол України у Польщі Василь Зварич.

Як наголосив дипломат, закон, який надає українцям пільги, фактично на рівні з поляками, діє до березня 2024 року.

«Знаємо, що на рівні ЄС дію аналогічного закону було продовжено до 2025 року. Як правило, кожна країна ЄС синхронізує своє законодавство до певної міри із загальноприйнятим у Євросоюзі. Сподіваємось, що і дія цього закону у Польщі буде продовжена. Не вірю, щоби знайшовся хоч би хтось один із політиків, який хотів би зробити гірше. Наприклад, для літніх людей чи людей з інвалідністю. Будемо працювати з польською стороною. Українці, які справді потребують соціального захисту, мають бути тут захищеними», – пояснив Зварич.

Нагадаємо, прессекретар уряду Польщі Петро Мюллер висловив сподівання, що соціальна допомога для громадян України не буде продовжена на наступний рік.

До слова, у другому кварталі 2023 року українці у Польщі витратили 1,77 млрд злотих (14,73 млрд грн). Це на 300 млн злотих більше, ніж за аналогічний період минулого року. Таким чином, наші співвітчизники у Польщі стали другими за обсягом витрат серед іноземців

Також влада Польщі звернулася до Європейського союзу з вимогою створити спеціальний фінансовий резерв, засобами якого покриватимуться потреби українських біженців

Відомо, що офіційна Варшава поки що не дала дозволу на продовження програми, відповідно до якої біженці забезпечуються на території Польщі робочими місцями, соціальною допомогою та медичним обслуговуванням.

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Теги: Польща українці біженці пільги Європейський союз

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