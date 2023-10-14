Білий дім відреагував на новий наступ росіян на Донбасі

Кірбі зазначив, що така атака з боку росіян свідчить про те, що США мають продовжувати надавати підтримку Україні

Новий наступ росіян на Донбасі біля Лимана та Авдіївки не став сюрпризом та США впевнені, що ЗСУ відіб'ють атаку ворога. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає «Голос Америки».

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«Як це було і під час невдалого зимового наступу Росії минулого року здається, російські військові використовують тактику хвильових атак, коли вони кидають маси погано навчених солдатів прямо на поле бою без належного екіпірування», – повідомив Кірбі.

Кірбі зазначив, що російська влада ігнорує життя своїх солдат, «добровільно жертвуючи ними заради досягнення своїх цілей», Україна, навпаки, «ефективно та розумно веде бойові дії».

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«Українці важко працюють, щоб відбити ці наступальні маневри. І як видається, так і відбувається. Прогрес російських підрозділів, навіть там де він є, виглядає дуже мізерним», – додав американський посадовець.

Крім того, Кірбі зазначив, що така атака з боку росіян свідчить про те, що США мають продовжувати надавати підтримку Україні.

«Ось чому надзвичайно важливо, щоб Конгрес дотримувався своїх зобов’язань перед українським народом і вживав заходів для збереження нашої підтримки», – додав він.

Кірбі запевнив, що США продовжують підтримувати Україну.

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Як повідомлялося, російські окупанти використовують фосфор під час ведення наступальних дій у районі Авдіївки Донецької області.

Нагадаємо, російські загарбники вже третій день ведуть наступальні дії в районі Авдіївки у Донецькій області, бої не вщухають. Їхня мета зрозуміла – оточити місто з півдня та півночі.

До слова, в Авдіївці на Донеччині четверту добу не вщухають пекельні бої. Рашисти посилили обстріли, намагаються просуватися вперед за допомогою броньованої техніки, однак Збройні сили України тримають свої позиції.