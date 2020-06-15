Спецрейсом з Канади в Україну повертаються 263 українця



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Спецрейсом з Торонто в Україну повертаються 263 українця Фото: посольство України в Канаді

У посольстві України в Канаді сподіваються, що спецрейси більше не знадобляться

До України з Канади рейсом Торонто-Київ повернулись 263 українця.

Про це повідомило посольство України в Канаді у своєму Twitter.

«263 українця повернулися додому спецрейсом Торонто-Київ. Сподіваємося, спецрейси нам більше не знадобляться», - написали у посольстві.

Українські дипломати також подякували за співпрацю «Міжнародним авіалініям України» (МАУ)та Міжнародному аеропорту Торонто.

263 українця повернулися додому спецрейсом Торонто-Київ. Сподіваємося, спецрейси нам більше не знадобляться.



Дякуємо за співпрацю, @fly_uia та @TorontoPearson International Airport! pic.twitter.com/vTqJ4PsDzx — UKR Embassy in CAN (@UKRinCAN) June 14, 2020

Нагадаємо, 20 травня зі США до України спеціальним комерційним рейсом МАУ повернулося ще 266 пасажирів. Літак, який відправився за напрямом «Нью-Йорк – Київ», став вже 7-м спецрейсом, який повертає людей зі США в Україну в період карантинних обмежень.

Зазначають, що всі пасажири мають пройти самоізоляцію за допомогою спеціального електронного додатка «Дій вдома».