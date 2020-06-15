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    Спецрейсом з Канади в Україну повертаються 263 українця

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    Спецрейсом з Торонто в Україну повертаються 263 українця - Спецрейсом з Канади в Україну повертаються 263 українця
    Спецрейсом з Торонто в Україну повертаються 263 українця
    Фото: посольство України в Канаді

    У посольстві України в Канаді сподіваються, що спецрейси більше не знадобляться

    До України з Канади рейсом Торонто-Київ повернулись 263 українця.

    Про це повідомило посольство України в Канаді у своєму Twitter.

    «263 українця повернулися додому спецрейсом Торонто-Київ. Сподіваємося, спецрейси нам більше не знадобляться», - написали у посольстві.

    Українські дипломати також подякували за співпрацю «Міжнародним авіалініям України» (МАУ)та Міжнародному аеропорту Торонто.

    Нагадаємо, 20 травня зі США до України спеціальним комерційним рейсом МАУ повернулося ще 266 пасажирів. Літак, який відправився за напрямом «Нью-Йорк – Київ», став вже 7-м спецрейсом, який повертає людей зі США в Україну в період карантинних обмежень.

    Зазначають, що всі пасажири мають пройти самоізоляцію за допомогою спеціального електронного додатка «Дій вдома».

    Київ США Торонто Нью-Йорк літак МАУ посольство
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