В аеропорту Санкт-Петербурга зіткнулися два пасажирські літаки (відео)



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В аеропорту Пулково в Санкт-Петербурзі зіткнулися повітряні судна авіакомпаній «Уральські авіалінії» і S7

Інцидент стався, коли літак «Уральських авіаліній» чекав черги на зліт

Два пасажирські літаки зіткнулися в аеропорту Пулково в Санкт-Петербурзі. Російські ЗМІ пишуть, що інцидент стався, коли літак «Уральських авіаліній» чекав черги на зліт.

Під час рулювання на смузі сталося дотичне зіткнення літаків авіакомпаній S7 сполученням Санкт-Петербург - Іркутськ і «Уральських авіаліній »рейсом Санкт-Петербург - Калінінград . На борту перебували 84 пасажири, їх відправили в термінал очікувати резервний борт.

Кадри публікує Telegram-канал «Mash на Мойці». На опублікованих кадрах видно, що зіткнулися повітряні судна авіакомпаній «Уральські авіалінії» і S7.

«В аеропорту Пулково з технічних причин зараз затримані два повітряних судна. Аеропорт працює в штатному режимі», - повідомили в прес-службі Пулково.

Також повідомляють, що у жодного з літаків при дотичному зіткненні не було розлите паливо.

Нагадаємо, на початку травня через сильний шторм, під час якого вітер досягав швидкості 130 км/год, в аеропорту столиці Катару Досі зіткнулися два літаки