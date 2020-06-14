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    У світі

    В аеропорту Санкт-Петербурга зіткнулися два пасажирські літаки (відео)

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    В аеропорту Пулково в Санкт-Петербурзі зіткнулися повітряні судна авіакомпаній &laquo;Уральські авіалінії&raquo; і S7 - В аеропорту Санкт-Петербурга зіткнулися два пасажирські літаки (відео)
    В аеропорту Пулково в Санкт-Петербурзі зіткнулися повітряні судна авіакомпаній «Уральські авіалінії» і S7

    Інцидент стався, коли літак «Уральських авіаліній» чекав черги на зліт

    Два пасажирські літаки зіткнулися в аеропорту Пулково в Санкт-Петербурзі. Російські ЗМІ пишуть, що інцидент стався, коли літак «Уральських авіаліній» чекав черги на зліт.

    Під час рулювання на смузі сталося дотичне зіткнення літаків авіакомпаній S7 сполученням Санкт-Петербург - Іркутськ і «Уральських авіаліній »рейсом Санкт-Петербург - Калінінград . На борту перебували 84 пасажири, їх відправили в термінал очікувати резервний борт.

    Кадри публікує Telegram-канал «Mash на Мойці». На опублікованих кадрах видно, що зіткнулися повітряні судна авіакомпаній «Уральські авіалінії» і S7.

    «В аеропорту Пулково з технічних причин зараз затримані два повітряних судна. Аеропорт працює в штатному режимі», - повідомили в прес-службі Пулково.

    Також повідомляють, що у жодного з літаків при дотичному зіткненні не було розлите паливо.

    Нагадаємо, на початку травня через сильний шторм, під час якого вітер досягав швидкості 130 км/год, в аеропорту столиці Катару Досі зіткнулися два літаки

    Росія ЗМІ літак аеропорт
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