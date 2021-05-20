У Нідерландах розпочався другий півфінал «Євробачення-2021»
У другому півфіналі виступлять представники від 17 країн
Щойно розпочався другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення 2021». Подивитися трансляцію конкурсу в Україні можна буде відразу на двох телеканалах – «СТБ» і UA:Перший.
65-й конкурс пісні «Євробачення» проходить в Роттердамі, Нідерланди після перемоги представника країни Дункана Лоуренса з піснею Arcade на конкурсі 2019 року.
У другому півфіналі виступлять 17 учасників у такому порядку:
- Сан-Марино: Senhit – «Adrenalina»
- Естонія: Uku Suviste – «The Lucky One»
- Чехія: Benny Cristo – «omaga»
- Греція: Stefania – «Last Dance»
- Австрія: Vincent Bueno – «Amen»
- Польща: RAFAŁ – «The Ride»
- Молдова: Natalia Gordienko – «Sugar»
- Ісландія: Daði og Gagnamagnið – «10 Years»
- Сербія: Hurricane – «Loco Loco»
- Грузія: Tornike Kipiani – «You»
- Албанія: Anxhela Peristeri – «Karma»
- Португалія: The Black Mamba – «Love Is On My Side»
- Болгарія: Victoria – «Growing Up Is Getting Old»
- Фінляндія: Blind Channel – «Dark Side»
- Латвія: Samanta Tina – «The Moon is Rising»
- Швейцарія: Gjon’s – «Tears Tout l’Univers»
- Данія: Fyr & Flamme – «Øve Os På Hinanden».
Нагадаємо, у першому півфіналі виступили наступні країни: Литва, Словенія, Росія, Швеція, Австралія, Північна Македонія, Ірландія, Кіпр, Норвегія, Хорватія, Бельгія, Ізраїль, Румунія, Азербайджан, Україна і Мальта.
Інтрига зберігалась, поки ведучі не оголосили дев‘ять з десяти фіналістів, які були відібрані у першому фіналі. Врешті-решт останніми в фінал увійшли представники України.
У фінал конкурсу Євробачення-2021 пройшли лише 10 учасників:
- Норвегія: TIX – «Fallen Angel»
- Ізраїль: Eden Alene – «Set Me Free»
- Росія: Manizha – «Russian Woman»
- Азербайджан: Efendi – «Mata Hari»
- Мальта: Destiny – «Je Me Casse»
- Литва: The Roop – «Discoteque»
- Кіпр: Elena Tsagrinou – «El Diablo»
- Швеція: Tusse – «Voices»
- Бельгія: Hooverphonic – «The Wrong Place»
- Україна: Go_A – «SHUM»
Гранд-фінал, в ході якого визначиться переможець «Євробачення 2021», відбудеться в суботу, 22 травня.
Автоматично до фіналу потрапляють представники країни-господарки конкурсу, а також найбільших донорів Європейської мовної спілки - Великої Британії, Німеччини, Іспанії, Італії та Франції.
Нагадаємо, 16 травня, відбулася урочиста церемонія відкриття пісенного конкурсу «Євробачення-2021». Минулого року конкурс скасували через пандемію коронавірусу. У цьому році на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення 2021» концертний зал Ahoy в Роттердамі допустять максимум 3,5 тис. глядачів, про що раніше повідомили організатори музичного фестивалю.
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