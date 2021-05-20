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    У Нідерландах розпочався другий півфінал «Євробачення-2021»

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    Сьогодні - другий півфінал Євробачення-2021 - У Нідерландах розпочався другий півфінал «Євробачення-2021»
    Сьогодні - другий півфінал Євробачення-2021
    Фото: facebook.comeurovision.evrobachennya

    У другому півфіналі виступлять представники від 17 країн

    Щойно розпочався другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення 2021». Подивитися трансляцію конкурсу в Україні можна буде відразу на двох телеканалах – «СТБ» і UA:Перший.

    65-й конкурс пісні «Євробачення» проходить в Роттердамі, Нідерланди після перемоги представника країни Дункана Лоуренса з піснею Arcade на конкурсі 2019 року.

    У другому півфіналі виступлять 17 учасників у такому порядку:

    1. Сан-Марино: Senhit – «Adrenalina»
    2. Естонія: Uku Suviste – «The Lucky One»
    3. Чехія: Benny Cristo – «omaga»
    4. Греція: Stefania – «Last Dance»
    5. Австрія: Vincent Bueno – «Amen»
    6. Польща: RAFAŁ – «The Ride»
    7. Молдова: Natalia Gordienko – «Sugar»
    8. Ісландія: Daði og Gagnamagnið – «10 Years»
    9. Сербія: Hurricane – «Loco Loco»
    10. Грузія: Tornike Kipiani – «You»
    11. Албанія: Anxhela Peristeri – «Karma»
    12. Португалія: The Black Mamba – «Love Is On My Side»
    13. Болгарія: Victoria – «Growing Up Is Getting Old»
    14. Фінляндія: Blind Channel – «Dark Side»
    15. Латвія: Samanta Tina – «The Moon is Rising»
    16. Швейцарія: Gjon’s – «Tears Tout l’Univers»
    17. Данія: Fyr & Flamme – «Øve Os På Hinanden».

    Нагадаємо, у першому півфіналі виступили наступні країни: Литва, Словенія, Росія, Швеція, Австралія, Північна Македонія, Ірландія, Кіпр, Норвегія, Хорватія, Бельгія, Ізраїль, Румунія, Азербайджан, Україна і Мальта.

    Інтрига зберігалась, поки ведучі не оголосили дев‘ять з десяти фіналістів, які були відібрані у першому фіналі. Врешті-решт останніми в фінал увійшли представники України.

    У фінал конкурсу Євробачення-2021 пройшли лише 10 учасників:

    • Норвегія: TIX – «Fallen Angel»
    • Ізраїль: Eden Alene – «Set Me Free»
    • Росія: Manizha – «Russian Woman»
    • Азербайджан: Efendi – «Mata Hari»
    • Мальта: Destiny – «Je Me Casse»
    • Литва: The Roop – «Discoteque»
    • Кіпр: Elena Tsagrinou – «El Diablo»
    • Швеція: Tusse – «Voices»
    • Бельгія: Hooverphonic – «The Wrong Place»
    • Україна: Go_A – «SHUM»

    Гранд-фінал, в ході якого визначиться переможець «Євробачення 2021», відбудеться в суботу, 22 травня.

    Автоматично до фіналу потрапляють представники країни-господарки конкурсу, а також найбільших донорів Європейської мовної спілки - Великої Британії, Німеччини, Іспанії, Італії та Франції.

    Нагадаємо, 16 травня, відбулася урочиста церемонія відкриття пісенного конкурсу «Євробачення-2021». Минулого року конкурс скасували через пандемію коронавірусу. У цьому році на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення 2021» концертний зал Ahoy в Роттердамі допустять максимум 3,5 тис. глядачів, про що раніше повідомили організатори музичного фестивалю.

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    Теги: Євробачення Молдова конкурс Болгарія
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    У Нідерландах розпочався другий півфінал «Євробачення-2021»