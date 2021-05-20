«Євробачення-2021»: виступ гурту «Go_A» – на другому місці за кількістю переглядів на YouTube

Виступ гурту «Go_A» – на другому місці за кількістю переглядів на YouTube

18 травня гурт «Go_A» з піснею «Shum» вийшов до фіналу «Євробачення-2021»

Виступ українського гурту «Go_A» у першому півфіналі «Євробачення» за добу зібрав понад 2,8 мільйона переглядів на офіційному YouTube-каналі пісенного конкурсу.

Відео – на другому місці за кількістю переглядів серед виступів учасників першого півфіналу. Більше зібрав лише виступ представниці Росії Manizha (4 млн переглядів).

18 травня гурт «Go_A» з піснею «Shum» вийшов до фіналу «Євробачення-2021», який відбудеться 22 травня в нідерландському Роттердамі. За перемогу Україна позмагається з представниками 25 країн.

У фінал конкурсу Євробачення-2021 пройшли лише 10 учасників:

Норвегія: TIX – «Fallen Angel»

Ізраїль: Eden Alene – «Set Me Free»

Росія: Manizha – «Russian Woman»

Азербайджан: Efendi – «Mata Hari»

Мальта: Destiny – «Je Me Casse»

Литва: The Roop – «Discoteque»

Кіпр: Elena Tsagrinou – «El Diablo»

Швеція: Tusse – «Voices»

Бельгія: Hooverphonic – «The Wrong Place»

Україна: Go_A – «SHUM»

У другому півфіналі виступлять 17 учасників у такому порядку:

Сан-Марино: Senhit – «Adrenalina» Естонія: Uku Suviste – «The Lucky One» Чехія: Benny Cristo – «omaga» Греція: Stefania – «Last Dance» Австрія: Vincent Bueno – «Amen» Польща: RAFAŁ – «The Ride» Молдова: Natalia Gordienko – «Sugar» Ісландія: Daði og Gagnamagnið – «10 Years» Сербія: Hurricane – «Loco Loco» Грузія: Tornike Kipiani – «You» Албанія: Anxhela Peristeri – «Karma» Португалія: The Black Mamba – «Love Is On My Side» Болгарія: Victoria – «Growing Up Is Getting Old» Фінляндія: Blind Channel – «Dark Side» Латвія: Samanta Tina – «The Moon is Rising» Швейцарія: Gjon’s – «Tears Tout l’Univers» Данія: Fyr & Flamme – «Øve Os På Hinanden».

Гранд-фінал, в ході якого визначиться переможець «Євробачення 2021», відбудеться в суботу, 22 травня.

Подивитися трансляцію конкурсу в Україні можна буде відразу на двох телеканалах – «СТБ» і UA:Перший.

Нагадаємо, 16 травня, відбулася урочиста церемонія відкриття пісенного конкурсу «Євробачення-2021». Минулого року конкурс скасували через пандемію коронавірусу. У цьому році на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення 2021» концертний зал Ahoy в Роттердамі допустять максимум 3,5 тис. глядачів, про що раніше повідомили організатори музичного фестивалю.