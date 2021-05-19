Go_A влаштували етнічне шоу на «Євробаченні-2021»: відео виступу України

Go_A виступили в першому півфіналі під номером 15

Представник України на Євробаченні-2021 гурт Go_A виступив у першому півфіналі шоу із піснею «Шум», влаштувавши неабияке шоу на сцені.

У першому півфіналі виступили такі країни: Литва, Словенія, Росія, Швеція, Австралія, Північна Македонія, Ірландія, Кіпр, Норвегія, Хорватія, Бельгія, Ізраїль, Румунія, Азербайджан, Україна і Мальта.

Гурт Go_A вийшов на сцену під 15 номером у першому півфіналі Євробачення 2021 у Роттердам.

Пісня «Шум», як і саме шоу точно не залишили нікого байдужими.

Перший і другий півфінали конкурсу відбудуться 18 і 20 травня. Гранд-фінал, в ході якого визначиться переможець «Євробачення 2021», відбудеться в суботу, 22 травня.

Подивитися трансляцію конкурсу в Україні можна буде відразу на двох телеканалах – «СТБ» і UA:Перший.

Нагадаємо, 16 травня, відбулася урочиста церемонія відкриття пісенного конкурсу «Євробачення-2021». Минулого року конкурс скасували через пандемію коронавірусу. У цьому році на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення 2021» концертний зал Ahoy в Роттердамі допустять максимум 3,5 тис. глядачів, про що раніше повідомили організатори музичного фестивалю.