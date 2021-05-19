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    Go_A влаштували етнічне шоу на «Євробаченні-2021»: відео виступу України

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    Go_A вразила світ етнічним номером на Євробаченні - Go_A влаштували етнічне шоу на «Євробаченні-2021»: відео виступу України
    Go_A вразила світ етнічним номером на Євробаченні
    Фото: Скріншот відео

    Go_A виступили в першому півфіналі під номером 15

    Представник України на Євробаченні-2021 гурт Go_A виступив у першому півфіналі шоу із піснею «Шум», влаштувавши неабияке шоу на сцені.

    У першому півфіналі виступили такі країни: Литва, Словенія, Росія, Швеція, Австралія, Північна Македонія, Ірландія, Кіпр, Норвегія, Хорватія, Бельгія, Ізраїль, Румунія, Азербайджан, Україна і Мальта.

    Гурт Go_A вийшов на сцену під 15 номером у першому півфіналі Євробачення 2021 у Роттердам.

    Пісня «Шум», як і саме шоу точно не залишили нікого байдужими.

    Перший і другий півфінали конкурсу відбудуться 18 і 20 травня. Гранд-фінал, в ході якого визначиться переможець «Євробачення 2021», відбудеться в суботу, 22 травня.

    Подивитися трансляцію конкурсу в Україні можна буде відразу на двох телеканалах – «СТБ» і UA:Перший.

    Нагадаємо, 16 травня, відбулася урочиста церемонія відкриття пісенного конкурсу «Євробачення-2021». Минулого року конкурс скасували через пандемію коронавірусу. У цьому році на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення 2021» концертний зал Ahoy в Роттердамі допустять максимум 3,5 тис. глядачів, про що раніше повідомили організатори музичного фестивалю.

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    Теги: Швеція Росія Євробачення Австралія Ізраїль конкурс Бельгія Румунія Ірландія Норвегія Азербайджан Литва Хорватія Україна Словенія Північна Македонія Кіпр
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    Go_A влаштували етнічне шоу на «Євробаченні-2021»: відео виступу України