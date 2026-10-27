У Німеччині авто в’їхало у натовп: є постраждалі

Постраждалих доставили до лікарні

У місті Нойштадт-ам-Рюбенберге (Нижня Саксонія) поліцейські відкрили вогонь по автомобілю, який в’їхав у натовп. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Spiegel.

За словами речниці поліції, чотири-п'ять осіб отримали травми від легких до важких. Постраждалих доставили до лікарні, але їхньому життю нічого не загрожує.

Зазначається, що поліцейські, які перебували поблизу через проведення дорожньої перевірки, відкрили вогонь по автомобілю, щоб змусити його зупинитися. Підозрювані, кількість яких поки що невідома, втекли пішки, залишивши машину на місці.

Обставини інциденту, що стався пізно ввечері в понеділок, поки що нез’ясовані. Однак, за попередніми даними, слідчі припускають, що учасники інциденту були знайомі між собою. За словами речниці, підозрювані, цілеспрямовано обрали цю групу людей, а не діяли навмання.

Раніше у німецькому місті Пассау 48-річний чоловік в’їхав у натовп. Унаслідок інциденту п’ятеро людей опинилися в лікарні.