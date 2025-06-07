У Німеччині чоловік в’їхав у натовп, серед постраждалих – його дружина та донька

Унаслідок інциденту п’ятеро людей опинилися в лікарні

У німецькому місті Пассау 48-річний чоловік в’їхав у натовп. Унаслідок інциденту п’ятеро людей опинилися в лікарні. Як інформує «Главком», про це пишуть німецькі видання Bild та N-tv.

Інцидент трапився 7 червня близько 15:30 неподалік від центрального вокзалу міста.

Правоохоронці не виключають того, що чоловік навмисно в’їхав у натовп фото: Bild

За даними поліції, серед п’ятьох постраждалих – 38-річна дружина водія та його п’ятирічна донька. Рятувальники зазначили, що троє людей перебувають у важкому стані.

Правоохоронці не виключають того, що чоловік навмисно в’їхав у натовп, проте поліція наразі ще з’ясовує всі обставини. Підозрюваного затримали.

Троє людей перебувають у важкому стані фото: Bild

Раніше у Ліверпулі автомобіль в'їхав у натовп вболівальників. Внаслідок цього постраждали щонайменше 17 осіб.

Подібна подія сталася також у Барселоні. Перед матчем Ла Ліги між «Барселоною» та «Еспаньйолом» автомобіль врізався у натовп вболівальників біля стадіону RCDE, внаслідок чого постраждали щонайменше 13 осіб.

Інцидент стався за кілька хвилин до початку гри. За попередніми даними білий Peugeot 208 спершу наїхав на жінку, тоді вболівальники оточнили автівку та почали її трощити.

Після цього авто почало прискорювати рух, швидко рушивши вперед. Внаслідок цього під колеса потрапили вболівальники. Загалом постраждали щонайменше 13 осіб.