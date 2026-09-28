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Зіткнення трьох авто під Києвом: травмовано четверо людей, серед них діти (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Зіткнення трьох авто під Києвом: травмовано четверо людей, серед них діти (фото)
Рятувальникам довелося визволяти пасажирів автівки
фото: ДСНС Київщини/Facebook

Причини та обставини автопригоди наразі встановлюють правоохоронці

Увечері 27 вересня на трасі «Київ – Ковель – Ягодин» поблизу села Горенка Бучанського району сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю трьох легкових автомобілів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління ДСНС у Київській області.

Повідомлення про аварію надійшло до Служби порятунку «101» о 20:26. На місце події одразу направили черговий караул 53-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Гостомель.

Унаслідок зіткнення трьох автівок поранення отримали четверо людей
Унаслідок зіткнення трьох автівок поранення отримали четверо людей
фото: ДСНС Киїщини

Унаслідок зіткнення трьох автівок поранення отримали четверо людей, серед яких двоє дітей. Двох травмованих – дорослого та дитину – затисло у понівеченому салоні легковика.

Рятувальники деблокували потерпілих та передали їх медикам екстреної допомоги
Рятувальники деблокували потерпілих та передали їх медикам екстреної допомоги
фото: ДСНС Київщини

Рятувальники за допомогою спеціального гідравлічного інструменту деблокували потерпілих та передали їх медикам екстреної допомоги.

До проведення аварійно-рятувальних робіт залучалися чотири рятувальники та одна одиниця спеціальної техніки ДСНС. Причини та обставини автопригоди наразі встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, у Вінницькій області через аварію між легковиком та вантажівкою загинули двоє дітей. Аварія сталася 21 вересня близько 19:40 неподалік села Вища-Кропивна. За попередньою інформацією слідства, відбулося зіткнення між автомобілем ВАЗ та вантажівкою MAN із напівпричепом.

До слова, на автодорозі сполученням Святопетрівське – Вишневе сталася смертельна аварія. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди з бетонозмішувачем 40-річний пасажир Dodge Dart від отриманих травм загинув на місці події, 36-річний водій вказаного автомобіля помер в лікарні.

Теги: ДТП Київ ДСНС

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