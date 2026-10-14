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В Україні вперше повідомлено про підозру за створення шахрайського колцентру

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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В Україні вперше повідомлено про підозру за створення шахрайського колцентру
Під час обшуків поліцейські вилучили десятки смартфонів, SIM-картки, комп'ютерну техніку та гроші
фото: Національна поліція України

Організаторам шахрайської схеми на Львівщині загрожує до 15 років за ґратами

Правоохоронці Львівщини вперше в Україні повідомили про підозру за створення електронно-комунікаційної шахрайської організованої групи. У місті Стрий викрито колцентр, учасники якого знайомилися з чоловіками в інтернеті під виглядом жінок, а згодом отримували доступ до їхніх гаджетів і банківських рахунків. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Національну поліцію України.

Організована група діяла на території Стрия та ошукувала українців, зокрема тих, які перебували в Чехії та Польщі. Для пошуку потенційних жертв шахраї створювали фальшиві жіночі профілі на сервісах онлайн-знайомств, розпочинали листування та поступово входили в довіру до співрозмовників.

Затримано трьох чоловіків, яких підозрюють в організації шахрайського колцентру
Затримано трьох чоловіків, яких підозрюють в організації шахрайського колцентру
фото: Національна поліція України

Щоб зробити спілкування переконливішим, учасники колцентру використовували спеціальне програмне забезпечення, яке змінювало чоловічий голос на жіночий. Це дозволяло їм видавати себе за жінок навіть під час голосових розмов.

Після встановлення довірливих відносин зловмисники надсилали чоловікам фотографії, що містили приховане шкідливе програмне забезпечення. Воно дозволяє дистанційно керувати пристроєм без відома його власника. Після відкриття зараженого файлу аферисти отримували прихований контроль над гаджетом, доступ до конфіденційних даних та можливість обходити двофакторну автентифікацію під час входу до онлайн-банкінгу. Так вони списували гроші з рахунків потерпілих.

Для пошуку жертв шахраї створювали фальшиві жіночі профілі
Для пошуку жертв шахраї створювали фальшиві жіночі профілі
фото: Національна поліція України

Викрадені кошти учасники групи конвертували у криптовалюту для подальшої легалізації. У межах кримінального провадження правоохоронці провели дев'ять обшуків. Вони вилучили комп'ютерну техніку, банківські картки, десятки смартфонів і SIM-карток, криптогаманець та чорнові записи.

Крім того, поліцейські виявили понад 1,2 млн грн готівкою та іноземну валюту на суму понад 800 тис. грн у гривневому еквіваленті. Серед вилучених коштів були долари США та Канади, євро, чеські крони, польські злоті та швейцарські франки.

Правоохоронці вилучили понад 1,2 млн грн та іноземну валюту на суму понад 800 тис. грн у гривневому еквіваленті
Правоохоронці вилучили понад 1,2 млн грн та іноземну валюту на суму понад 800 тис. грн у гривневому еквіваленті
фото: Національна поліція України

Поліція затримала трьох чоловіків, яким повідомили про підозру за статтями Кримінального кодексу України про:

  • створення, керівництво електронно-комунікаційною шахрайською організованою групою або участь у ній;
  • шахрайство;
  • несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем та електронних комунікаційних мереж.

Підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває. 

Нагадаємо, у серпні правоохоронці припинили діяльність 94 шахрайських колцентрів у різних регіонах України. Було проведено 411 обшуків та ліквідовано майже 1,8 тис. робочих місць операторів. Правоохоронці вилучили понад $2 млн, кілограм банківського золота, дорогі авто та тисячі одиниць техніки. Попередня сума збитків потерпілих перевищувала 100 млн грн.

Також у вересні в Луцьку було ліквідовано шахрайський колцентр, організатори якого, за оперативною інформацією, могли отримувати до $500 тис. щомісяця. Шахраї представлялися фінансовими аналітиками та переконували людей вкладати гроші у фіктивні інвестиційні платформи. Організатор та частина його спільників керували роботою офісу зі Львова.

Крім того, 12 жовтня у Миколаєві викрили шахрайський колцентр, працівники якого видавали себе за представників банків, торговельних компаній та служб доставки. Правоохоронці затримали 16 осіб, а попередні збитки оцінили в мільйони гривень.

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Теги: Національна поліція України шахрайство поліція

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