На Вишгородщині у власному будинку від отруєння чадним газом загинули дідусь із онуком

Будинок у Катюжанці, де сталася трагедія

Літнього чоловіка та його 19-річного онука виявили в одній із кімнат під час огляду приміщення

У селі Катюжанка Вишгородського району Київської області сталася смертельна надзвичайна подія – у приватному будинку виявили тіла двох місцевих мешканців. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

У середу, 15 жовтня, про моторошну знахідку правоохоронцям повідомив староста села. На місце події одразу прибули поліцейські та представники газової служби.

Під час огляду приміщення в одній із кімнат правоохоронці виявили без ознак життя 78-річного чоловіка та його 19-річного онука.

За попередніми даними, причиною загибелі людей стало отруєння чадним газом. Наразі фахівці газорозподільної служби проводять перевірку, результати якої будуть надані слідству.

За цим фактом слідчі Вишгородського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людей).

Поліція Київщини закликає громадян бути вкрай обачними, дотримуватися правил пожежної та техногенної безпеки, а також регулярно перевіряти справність опалювальних приладів, електрообладнання та вентиляційних каналів у своїх домівках.

Нагадаємо, у Бучанському районі в таунхаусі знайдено мертвими трьох членів родини – подружжя та 11-річну дитину. Ще одного, чотирирічного сина, госпіталізували у тяжкому стані. Попередня причина загибелі – отруєння чадним газом через несправність газового котла.