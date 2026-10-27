Понад сотня компаній розробляють літаючі автомобілі: які країни лідирують

У США працюють 64 розробники, в Індії – 16, у Німеччині – 13, а Китай налічує лише чотири компанії

Дослідники нарахували у світі 157 компаній, які створюють літаючі автомобілі, а загальний обсяг залученого ними фінансування сягнув $6,96 млрд. Найбільше таких розробників зосереджено у США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Data Explained.

Які країни лідирують

За даними платформи Tracxn, які проаналізувало видання Data Explained, у США працюють 64 компанії, що розробляють літаючий транспорт. Індія посідає друге місце з 16 компаніями, далі йде Німеччина з 13 підприємствами. У Великій Британії та Японії їх по п'ять, а в Австралії, Канаді, Китаї та Італії – по чотири. У Франції та Ізраїлі нараховують по три компанії, в Австрії – дві.

Автори дослідження відзначають, що Індія традиційно не асоціюється з розвиненим авіабудуванням. На їхню думку, розподіл компаній допомагає інвесторам і постачальникам зрозуміти, де першими з'являться комерційні ринки міської аеромобільності. Кількість стартапів, однак, не свідчить про те, скільки з них отримали значне фінансування або створили готові до польоту апарати.

Що називають літаючим автомобілем

У дослідженні йдеться передусім про електричні літальні апарати вертикального зльоту та посадки (eVTOL). Вони можуть злітати й приземлятися без злітно-посадкової смуги, тому їх розглядають як можливий напрямок розвитку міського повітряного транспорту. Залежно від конструкції такі апарати бувають пілотованими або безпілотними.

Літальний апарат під назвою Astro фото: WFTS-TV / Tampa Bay 28

Від концептів до виробництва

Окремі проєкти вже переходять до виробничих випробувань. Китайська компанія XPeng розвиває модульний автомобіль Land Aircraft Carrier, який поєднує наземний транспорт із літальним апаратом. У листопаді 2025 року підрозділ XPeng Aeroht розпочав випробування заводу у Гуанчжоу з проєктною потужністю до 10 тис. літальних модулів на рік. Компанія планувала розпочати масове виробництво в першій половині 2026 року. Заявлена потужність заводу не дорівнює кількості фактично випущених чи проданих апаратів.

Інтерес до теми підігріла й презентація оновленого Tesla Roadster у жовтні 2026 року. За даними «Главкома», спорткар із десятьма реактивними прискорювачами на стисненому газі коротко відривався від землі та виконував перевороти в повітрі, а за кермом був манекен. Така демонстрація не доводить можливості вільного польоту звичайного автомобіля. Виробництво цієї моделі Tesla планує розпочати у 2028 році.

Чи готова галузь до масового використання

Попри інвестиції, галузь поки не є сформованим ринком масового пасажирського транспорту. Частина проєктів лишається на стадії розробки, інші проходять випробування або готуються до сертифікації. Виробникам потрібно довести безпеку техніки, а на темпи впровадження впливатимуть вартість виробництва, інфраструктура й правила використання повітряного простору.

Нагадаємо, у травні 2025 року словацька компанія Klein Vision оголосила, що розпочне продаж літаючих спорткарів AirCar у 2026 році, після завершення сертифікації.