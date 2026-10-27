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Понад сотня компаній розробляють літаючі автомобілі: які країни лідирують

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Понад сотня компаній розробляють літаючі автомобілі: які країни лідирують
Залежно від конструкції такі апарати бувають пілотованими або безпілотними
Фото: AirCar 2

У США працюють 64 розробники, в Індії – 16, у Німеччині – 13, а Китай налічує лише чотири компанії

Дослідники нарахували у світі 157 компаній, які створюють літаючі автомобілі, а загальний обсяг залученого ними фінансування сягнув $6,96 млрд. Найбільше таких розробників зосереджено у США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Data Explained.

Які країни лідирують

За даними платформи Tracxn, які проаналізувало видання Data Explained, у США працюють 64 компанії, що розробляють літаючий транспорт. Індія посідає друге місце з 16 компаніями, далі йде Німеччина з 13 підприємствами. У Великій Британії та Японії їх по п'ять, а в Австралії, Канаді, Китаї та Італії – по чотири. У Франції та Ізраїлі нараховують по три компанії, в Австрії – дві.

Автори дослідження відзначають, що Індія традиційно не асоціюється з розвиненим авіабудуванням. На їхню думку, розподіл компаній допомагає інвесторам і постачальникам зрозуміти, де першими з'являться комерційні ринки міської аеромобільності. Кількість стартапів, однак, не свідчить про те, скільки з них отримали значне фінансування або створили готові до польоту апарати.

Понад сотня компаній розробляють літаючі автомобілі: які країни лідирують фото 1
інфографіка: glavcom.ua

Що називають літаючим автомобілем

У дослідженні йдеться передусім про електричні літальні апарати вертикального зльоту та посадки (eVTOL). Вони можуть злітати й приземлятися без злітно-посадкової смуги, тому їх розглядають як можливий напрямок розвитку міського повітряного транспорту. Залежно від конструкції такі апарати бувають пілотованими або безпілотними.

Літальний апарат під назвою Astro
Літальний апарат під назвою Astro
фото: WFTS-TV / Tampa Bay 28

Від концептів до виробництва

Окремі проєкти вже переходять до виробничих випробувань. Китайська компанія XPeng розвиває модульний автомобіль Land Aircraft Carrier, який поєднує наземний транспорт із літальним апаратом. У листопаді 2025 року підрозділ XPeng Aeroht розпочав випробування заводу у Гуанчжоу з проєктною потужністю до 10 тис. літальних модулів на рік. Компанія планувала розпочати масове виробництво в першій половині 2026 року. Заявлена потужність заводу не дорівнює кількості фактично випущених чи проданих апаратів.

Інтерес до теми підігріла й презентація оновленого Tesla Roadster у жовтні 2026 року. За даними «Главкома», спорткар із десятьма реактивними прискорювачами на стисненому газі коротко відривався від землі та виконував перевороти в повітрі, а за кермом був манекен. Така демонстрація не доводить можливості вільного польоту звичайного автомобіля. Виробництво цієї моделі Tesla планує розпочати у 2028 році.

Чи готова галузь до масового використання

Попри інвестиції, галузь поки не є сформованим ринком масового пасажирського транспорту. Частина проєктів лишається на стадії розробки, інші проходять випробування або готуються до сертифікації. Виробникам потрібно довести безпеку техніки, а на темпи впровадження впливатимуть вартість виробництва, інфраструктура й правила використання повітряного простору.

Нагадаємо, у травні 2025 року словацька компанія Klein Vision оголосила, що розпочне продаж літаючих спорткарів AirCar у 2026 році, після завершення сертифікації.

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Теги: Німеччина інвестиції Китай Індія автомобіль Tesla транспорт

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