Трагедія на Прикарпатті: водій автобуса на смерть переїхав 4-річну дитину

Хлопчик щойно вийшов із транспорту разом із матір'ю та дворічною сестрою, коли сталася смертельна аварія

В Івано-Франківській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського автобуса, внаслідок якої загинув чотирирічний хлопчик. Дитина потрапила під колесо транспортного засобу після того, як разом із матір'ю та молодшою сестрою вийшла на кінцевій зупинці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Івано-Франківську обласну прокуратуру.

За інформацією правоохоронців, трагедія сталася 9 жовтня на кінцевій зупинці автобусного маршруту Долина – Якубів у Калуському районі. За кермом транспортного засобу перебував 62-річний місцевий житель.

Того дня серед пасажирів автобуса була 21-річна жінка з двома малолітніми дітьми. Після прибуття на кінцеву зупинку вона вийшла із салону, тримаючи на руках дворічну доньку. Її чотирирічний син ішов поруч.

Однак водій автобуса розпочав рух, не переконавшись, що хлопчик відійшов від транспортного засобу на безпечну відстань. Унаслідок цього праве заднє колесо автобуса наїхало на дитину.

«Водій, не переконавшись, чи хлопчик відійшов на безпечну відстань, розпочав рух та правим заднім колесом наїхав на нього. Від отриманих травм дитина загинула на місці події», – розповіли правоохоронці.

Від отриманих травм чотирирічний хлопчик загинув безпосередньо на місці дорожньо-транспортної пригоди. Правоохоронці встановили, що під час аварії 62-річний водій перебував у тверезому стані. Водночас обставини смертельного наїзду стали підставою для притягнення чоловіка до кримінальної відповідальності за порушення правил безпеки дорожнього руху.

Після ДТП водія автобуса взяли під варту. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 500 тис. грн. Однак прокуратура оскаржує це рішення суду.

За даними обласної прокуратури, чоловікові інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть малолітньої дитини. Йдеться про частину другу статті 286 Кримінального кодексу України.

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Крім того, можливе додаткове покарання у вигляді позбавлення права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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