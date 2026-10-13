Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Трагедія на Прикарпатті: водій автобуса на смерть переїхав 4-річну дитину

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Трагедія на Прикарпатті: водій автобуса на смерть переїхав 4-річну дитину
Аварія сталася на кінцевій зупинці маршруту Долина – Якубів
фото: Національна поліція України

Хлопчик щойно вийшов із транспорту разом із матір'ю та дворічною сестрою, коли сталася смертельна аварія

В Івано-Франківській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського автобуса, внаслідок якої загинув чотирирічний хлопчик. Дитина потрапила під колесо транспортного засобу після того, як разом із матір'ю та молодшою сестрою вийшла на кінцевій зупинці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Івано-Франківську обласну прокуратуру.

За інформацією правоохоронців, трагедія сталася 9 жовтня на кінцевій зупинці автобусного маршруту Долина – Якубів у Калуському районі. За кермом транспортного засобу перебував 62-річний місцевий житель.

Того дня серед пасажирів автобуса була 21-річна жінка з двома малолітніми дітьми. Після прибуття на кінцеву зупинку вона вийшла із салону, тримаючи на руках дворічну доньку. Її чотирирічний син ішов поруч.

Однак водій автобуса розпочав рух, не переконавшись, що хлопчик відійшов від транспортного засобу на безпечну відстань. Унаслідок цього праве заднє колесо автобуса наїхало на дитину.

«Водій, не переконавшись, чи хлопчик відійшов на безпечну відстань, розпочав рух та правим заднім колесом наїхав на нього. Від отриманих травм дитина загинула на місці події», – розповіли правоохоронці.

Від отриманих травм чотирирічний хлопчик загинув безпосередньо на місці дорожньо-транспортної пригоди. Правоохоронці встановили, що під час аварії 62-річний водій перебував у тверезому стані. Водночас обставини смертельного наїзду стали підставою для притягнення чоловіка до кримінальної відповідальності за порушення правил безпеки дорожнього руху.

Після ДТП водія автобуса взяли під варту. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 500 тис. грн. Однак прокуратура оскаржує це рішення суду. 

За даними обласної прокуратури, чоловікові інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть малолітньої дитини. Йдеться про частину другу статті 286 Кримінального кодексу України.

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Крім того, можливе додаткове покарання у вигляді позбавлення права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, 9 травня у селі Татарів зіткнулися легковий автомобіль Volkswagen та туристичний автобус Neoplan. Легковик упав у річку Прут, двоє людей отримали травми. Цей матеріал менш доречний, оскільки обставини аварії суттєво відрізняються

Читайте також:

Теги: ДТП Івано-Франківщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Смертельна ДТП сталася 2 жовтня близько 08:30 на вулиці Лисогірській
П’яний водій збив насмерть жінку у Голосіївському районі столиці
5 жовтня, 16:32
Вантажівка знесла чотири автівки у Тячеві
Масштабна ДТП у Тячеві. Вантажівка протаранила автівки перед блокпостом
30 вересня, 20:21
На початку жовтня у кількох регіонах України очікуються перші заморозки
Синоптики прогнозують перші заморозки в кількох областях України
28 вересня, 20:28
Причини та обставини аварії встановлюються
На Вінниччині внаслідок аварії загинули двоє дітей
22 вересня, 14:24
Екссуддя Олексій Тандир у залі суду
Справа Тандира: стало відомо, що сказав колишній суддя в останньому слові перед вироком
21 вересня, 15:12
Івано-Франківська область межує з Румунією
На Івано-Франківщині може з'явитися перший пункт пропуску до Румунії
20 вересня, 11:59
Володимир Дантес дав пораду водіям
Володимир Дантес потрапив у ДТП: деталі (відео)
17 вересня, 16:15
Унаслідок удару керманич велосипеда впав на проїзну частину та отримав тяжкі тілесні ушкодження
На Броварщині легковик збив велосипедиста: чоловік помер під час реанімації
14 вересня, 15:49
Місце ДТП у Голосіївському районі столиці
У Києві автомобіль впав з мосту: водій загинув
14 вересня, 00:39

Події в Україні

Російський безпілотник впав поблизу Львова: фото наслідків
Російський безпілотник впав поблизу Львова: фото наслідків
У Львові прогриміли вибухи
У Львові прогриміли вибухи
Трагедія на Прикарпатті: водій автобуса на смерть переїхав 4-річну дитину
Трагедія на Прикарпатті: водій автобуса на смерть переїхав 4-річну дитину
Український воїн знищив ворожий дрон за долю секунди до влучання (відео)
Український воїн знищив ворожий дрон за долю секунди до влучання (відео)
Краматорськ запровадив 19-годинну комендантську годину
Краматорськ запровадив 19-годинну комендантську годину
США передають Україні розвіддані за чотирма напрямками: військові розкрили деталі
США передають Україні розвіддані за чотирма напрямками: військові розкрили деталі

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
374K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 жовтня: ситуація на фронті
268K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
155K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 жовтня 2026
152K
Кремль зробив заяву про переговори після слів Зеленського у Прилуках
103K
Лавров озвучив нову вимогу Росії до Зеленського для початку переговорів
84K
День народження Путіна. Хто з іноземних політиків привітав диктатора

Новини

Генштаб повідомив про ураження бази «Іскандер» та складів окупантів
Сьогодні, 11:55
В Україні до 23°, в деяких областях дощитиме: погода на 13 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Графіки відключення світла на 13 жовтня 2026 року: що повідомило «Укренерго»
Вчора, 20:01
США висунули Україні та Європі ультиматум через удари по Росії – CNN
Вчора, 14:26
В Україні до 23°, місцями значні дощі, туман: погода на 12 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 24°, місцями дощитиме: погода на 11 жовтня 2026 року
11 жовтня, 05:59

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua