«Ніколи не довіряйте росіянам». Німецький експерт дав пораду тим, хто хоче переговорів з Путіним

Путін відчуває себе сильним і тому йому подобається йти на конфлікт, переконаний Штефан Майстер

«Будь-який документ, підписаний з Росією, – це сміття»

У Німеччини немає важелів впливу на Росію, щоби вона транспортувала газ по території України після початку роботи газопроводу «Північний потік – 2». Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів німецький політолог Штефан Майстер.

«Ніколи не довіряйте росіянам. Будь-який документ, підписаний з Росією, це сміття, якщо це суперечить її стратегічним інтересам. Путіну байдуже Німеччина, йому все одно, що думає про нього Меркель. Бо він відчуває себе сильним і тому йому подобається йти на конфлікт. До того ж він готовий до більших санкцій», – переконаний Майстер.

З його точки зору, угода, укладена Сполученими Штатами з Німеччиною щодо підтримки України після запуску «Північного потоку-2», не коштує паперу, на якому вона написана.

«Я думаю, що ця угода («Спільна заява США та Німеччини на підтримку України, європейської енергетичної безпеки та наших кліматичних цілей», – ред.) не коштує паперу, на якому вона написана. І обоє: Байден і Меркель знають це. І це веде прямо до Афганістану. Чого варті цінності, дискусії про дотримання принципів, коли хтось іде на компроміс через геополітичні розрахунки або інші пріоритети. Адже тут ідеться про довіру, а це означає, що Україна більше не довіряє Німеччині та США», – наголосив політолог.

До слова, президент Зеленський вважає «Північний потік – 2» зброєю Росії, використання якої збільшить ціну газу для українців.

Німецький політолог пояснив, чому США пішли на компроміс щодо «Північного потоку – 2».

За повідомленнями ЗМІ, в Україні може з’явитися робоча група з нейтралізації загроз «Північного потоку – 2».

Читайте також: