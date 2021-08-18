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    Під Києвом у ДТП потрапила автівка з маленькою дитиною в салоні (відео)

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    Обидва автомобілі серйозно побиті - Під Києвом у ДТП потрапила автівка з маленькою дитиною в салоні (відео)
    Обидва автомобілі серйозно побиті
    Фото: Київ оперативний

    На трасі під Бояркою не розминулися два автомобілі

    У середу, 18 серпня, вранці на трасі між Києвом та Бояркою трапилася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Сталося зіткнення автомобілів KIA та Audi.

    За даними dtp.kiev.ua, один із автомобілів виїхав на зустрічну смугу, що і призвело до аварії.

    У результаті ДТП є постраждалі, але загиблих немає. У салоні однієї з автівок перебувала малолітня дитина.

    Як повідомлялося, у Дніпропетровській області, в Амур-Нижньодніпровському районі, сталася дорожньо-транспортна пригода за участі чотирьох вантажних автомобілів.

    Теги: ДТП Київщина автомобіль
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    Під Києвом у ДТП потрапила автівка з маленькою дитиною в салоні (відео)