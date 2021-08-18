Під Києвом у ДТП потрапила автівка з маленькою дитиною в салоні (відео)
На трасі під Бояркою не розминулися два автомобілі
У середу, 18 серпня, вранці на трасі між Києвом та Бояркою трапилася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів. Про це повідомляє «Київ оперативний».
Сталося зіткнення автомобілів KIA та Audi.
За даними dtp.kiev.ua, один із автомобілів виїхав на зустрічну смугу, що і призвело до аварії.
У результаті ДТП є постраждалі, але загиблих немає. У салоні однієї з автівок перебувала малолітня дитина.
Як повідомлялося, у Дніпропетровській області, в Амур-Нижньодніпровському районі, сталася дорожньо-транспортна пригода за участі чотирьох вантажних автомобілів.