Візит Меркель до України. Німецький політолог радить Зеленському не влаштовувати скандал

Штефан Майстер: Треба зважати на те, що досі для України Німеччина є головним гравцем в ЄС

«Для Меркель відносини з Росією залишаються важливими»

Німецький канцлер Ангела Меркель не захотіла 23 серпня взяти участь у саміті міжнародної конференції «Кримська платформа». Цим кроком вона показує, що відносини з Росією залишаються важливими, проте Україні не треба влаштувати скандал. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив німецький політолог Штефан Майстер.

Майстер зазначив, Меркель недооцінила роль «Північного потоку –2». «Цей проєкт шкодить ролі та іміджу Німеччини і, справді, Меркель недооцінила це. Однак, вона була послідовною, і зрештою – отримала те, що хотіла. Не буде розколу у трансатлантичних відносинах, і вона може завершити «Північний потік – 2» за свого канцлерства. Це її спадщина, успіх, послідовна, але погана політика», – наголосив він.

За його словами, треба зважати і на те, що досі для України Німеччина є головним гравцем в ЄС.

«Без Німеччини в ЄС нічого не буде рухатися. У цьому сенсі для України важливо мати добрі відносини з Меркель і не влаштувати наприкінці скандал. І, можливо, навіть піти на певні поступки, бо Україні потрібна Німеччина. Тому розрахунки є не такими і поганими, як дехто думає», – переконаний політолог.

Він пояснив відмову Меркель приїхати до Києва 23 серпня і взяти участь у роботі «Кримської платформи».

«Якщо ви хочете отримати поступки від Росії чи підтримувати відносини з нею, то ви не можете брати участь у цій платформі. Для Меркель відносини з Росією залишаються важливими. І вона розуміє, що ключі лежать у Москві. І якби вона подорожувала сюди, в Київ, 23 серпня, тоді їй не було б чого їхати до Москви. Як на мене, принаймні зараз є сенс для Меркель не їхати до Києва 23 серпня», – пояснив Майстер.

Водночас німецький політолог переконаний, що Меркель для Путіна – «кульгава качка». Тому він не зробить для неї жодних поступок.

В Офісі президента озвучили очікування від переговорів президента України Володимира Зеленського з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель, які відбудуться 22 серпня у Києві.

Володимир Зеленський не виключає, що Меркель після візиту до Росії привезе в Україну певні гарантії енергетичної безпеки.

Нагадаємо, що 13 липня у Берліні відбулась зустріч Володимира Зеленського і канцлера Німеччини Ангели Меркель, яка загалом тривала понад чотири години.