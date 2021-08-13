  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    На Одещині у ДТП загинули троє поліцейських

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Поліцейські Одещини встановлюють обставини ДТП в Білгород-Дністровському районі за участю правоохоронців - На Одещині у ДТП загинули троє поліцейських
    Поліцейські Одещини встановлюють обставини ДТП в Білгород-Дністровському районі за участю правоохоронців
    Фото: Нацполіція

    Поліцейські на службовому авто їхали у відрядження

    В Одеській області сталася ДТП за участі поліцейського автомобіля внаслідок якої загинуло троє поліцейських, ще один – травмований. Про це повідомляє пресслужба поліції Одеської області.

    За попередніми даними, ДТП сталася по дорозі з Татарбунар у Сарату в селі Зоря Одеської області.

    Направлені у відрядження співробітники Управління карного розшуку Нацполіції в Одеській області на службовому автомобілі з'їхали у кювет.

    Наразі обставини аварії встановлюються.

    Відомості про дорожньо-транспортну пригоду внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

    Справу будуть розслідувати співробітники Державного бюро розслідувань.

    Як повідомлялося, 11 серпня у смт Гребінки Київської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох вантажних автомобілів. Рятувальниками за допомогою гідравлічного інструменту було деблоковано тіло загиблого.

    Теги: Національна поліція України ДТП Одещина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Одещині у ДТП загинули троє поліцейських