На Одещині у ДТП загинули троє поліцейських

Поліцейські Одещини встановлюють обставини ДТП в Білгород-Дністровському районі за участю правоохоронців

Поліцейські на службовому авто їхали у відрядження

В Одеській області сталася ДТП за участі поліцейського автомобіля внаслідок якої загинуло троє поліцейських, ще один – травмований. Про це повідомляє пресслужба поліції Одеської області.

За попередніми даними, ДТП сталася по дорозі з Татарбунар у Сарату в селі Зоря Одеської області.

Направлені у відрядження співробітники Управління карного розшуку Нацполіції в Одеській області на службовому автомобілі з'їхали у кювет.

Наразі обставини аварії встановлюються.

Відомості про дорожньо-транспортну пригоду внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Справу будуть розслідувати співробітники Державного бюро розслідувань.

Як повідомлялося, 11 серпня у смт Гребінки Київської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох вантажних автомобілів. Рятувальниками за допомогою гідравлічного інструменту було деблоковано тіло загиблого.