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    Пенсіонерка на Волині утримувала у рабстві трьох чоловіків (фото)

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    Чоловіків жінка змушувала жити у хліві з тваринами - Пенсіонерка на Волині утримувала у рабстві трьох чоловіків (фото)
    Чоловіків жінка змушувала жити у хліві з тваринами
    Фото: Нацполіція

    Жінка погрожувала фізичною розправою працівникам, які хотіли покинути територію господарства

    У селі Вербаїв неподалік Луцька правоохоронці викрили 60-річну жінку, яка тримала в трудовому рабстві трьох чоловіків. Це сталось ще у червні, втім, поліція повідомила про цю справу лише сьогодні.

    Пресслужба поліції Волинської області сповістила 20 серпня про завершення досудового розслідування та оприлюднила деяку інформацію.

    Потенційних працівників для догляду за великою рогатою худобою жінка шукала на ринках та автостанціях. Із території господарства їх не випускала, а жити змушувала у хліві з тваринами. Обвинувальний акт у цій справі передали до суду, зловмисниці загрожує від 5 до 12 років тюрми.

    «Підшукувала потенційних працівників на ринках та автостанціях Луцька, пропонувала доглядати велику рогату худобу й обіцяла зарплатню за це. Опісля відвозила чоловіків до місця, де знаходились господарські приміщення, забирала в них документи, поселяла громадян в хліві разом із тваринами. За виконану роботу підприємиця не розраховувалася та погрожувала фізичною розправою, коли працівники залишать територію господарства», – йдеться у повідомленні поліції.

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    Пенсіонерка на Волині утримувала у рабстві трьох чоловіків (фото)
    Пенсіонерка на Волині утримувала у рабстві трьох чоловіків (фото)
    Пенсіонерка на Волині утримувала у рабстві трьох чоловіків (фото)
    Пенсіонерка на Волині утримувала у рабстві трьох чоловіків (фото)

    Як уточнила інспекторка сектору комунікації Марина Балдич, жінка також забрала документи у працівників. Поліція встановила, що усі вони жителі Луцька, їхній вік від 25 до 35 років. Один із них прожив на господарстві рік. Усіх трьох чоловіків поліція звільнила.

    До суду вже спрямовано обвинувальний акт у цій справі, а жінці вже оголошено підозру за ч. 2 статті 149 (торгівля людьми) та ч.1 ст. 357 (привласнення документів). Згідно зі ст. 149, зловмисниці загрожує від 5 до 12 років ув’язнення.

    Теги: аграрії Волинська область розслідування права людини поліція торгівля людьми село жінка
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    Пенсіонерка на Волині утримувала у рабстві трьох чоловіків (фото)