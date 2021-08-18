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    В ДТП на Дніпропетровщині постраждали чотири вантажівки, одна людина загинула (фото, відео)

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    Водій встиг вчасно покинути палаючий транспортний засіб - В ДТП на Дніпропетровщині постраждали чотири вантажівки, одна людина загинула (фото, відео)
    Водій встиг вчасно покинути палаючий транспортний засіб
    Фото: ДСНС

    На момент прибуття рятувальників кабіна вантажного автомобіля DAF була охоплена вогнем

    В Дніпропетровській області, в Амур-Нижньодніпровському районі, сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участі чотирьох вантажних автомобілів. У результаті в лікарні потрапили четверо людей, один чоловік загинув. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    По прибуттю на місце події рятувальники встановили, що зіткнулися:

    • вантажівка Scania, яка перевозила нафтопродукти,
    • вантажний автомобіль DAF, призначений для перевезення сипучих зернових культур,
    • малотонажний вантажний автомобіль Mercedes
    • вантажний автомобіль DAF.

    На момент прибуття рятувальників кабіна вантажного автомобіля DAF виявилась охоплена вогнем. Водій встиг вчасно покинути палаючий транспортний засіб.

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    В ДТП на Дніпропетровщині постраждали чотири вантажівки, одна людина загинула (фото, відео)
    В ДТП на Дніпропетровщині постраждали чотири вантажівки, одна людина загинула (фото, відео)
    В ДТП на Дніпропетровщині постраждали чотири вантажівки, одна людина загинула (фото, відео)
    В ДТП на Дніпропетровщині постраждали чотири вантажівки, одна людина загинула (фото, відео)
    В ДТП на Дніпропетровщині постраждали чотири вантажівки, одна людина загинула (фото, відео)

    В понівеченій вантажівці Mercedes знаходилось заблоковане тіло водія (чоловік 1992 року народження). Його діставали рятувальники.

    «Працівниками екстреної медичної допомоги було госпіталізовано до медичних закладів міста Дніпро чотирьох постраждалих людей з різними ступенями важкості», – йдеться в повідомленні.

    Вогнеборці здійснили відключення елементів живлення транспортних засобів, для запобігання виникнення пожежі,та здійснили змив з проїжджої частини розлитих паливно-мастильних матеріалів.

    Нагадаємо, у місті Городище на Черкащині внаслідок падіння автомобіля з дамби в річку загинули дві людини.

    Також на Київщині сталася смертельна аварія з підлітком за кермом.

    До слова, 13 серпня, в Одеській області сталася ДТП за участі поліцейського автомобіля внаслідок якої загинуло троє поліцейських, ще один – травмований. Поліцейські на службовому авто їхали у відрядження.

    Нагадаємо, кількість постраждалих під час вибуху автобусу у Воронежі збільшилася до 24 людей.

    Теги: ДТП ДСНС водій автомобіль аварія рятувальники Дніпропетровщина Mercedes
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    В ДТП на Дніпропетровщині постраждали чотири вантажівки, одна людина загинула (фото, відео)