В ДТП на Дніпропетровщині постраждали чотири вантажівки, одна людина загинула (фото, відео)
На момент прибуття рятувальників кабіна вантажного автомобіля DAF була охоплена вогнем
В Дніпропетровській області, в Амур-Нижньодніпровському районі, сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участі чотирьох вантажних автомобілів. У результаті в лікарні потрапили четверо людей, один чоловік загинув. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
По прибуттю на місце події рятувальники встановили, що зіткнулися:
- вантажівка Scania, яка перевозила нафтопродукти,
- вантажний автомобіль DAF, призначений для перевезення сипучих зернових культур,
- малотонажний вантажний автомобіль Mercedes
- вантажний автомобіль DAF.
На момент прибуття рятувальників кабіна вантажного автомобіля DAF виявилась охоплена вогнем. Водій встиг вчасно покинути палаючий транспортний засіб.
В понівеченій вантажівці Mercedes знаходилось заблоковане тіло водія (чоловік 1992 року народження). Його діставали рятувальники.
«Працівниками екстреної медичної допомоги було госпіталізовано до медичних закладів міста Дніпро чотирьох постраждалих людей з різними ступенями важкості», – йдеться в повідомленні.
Вогнеборці здійснили відключення елементів живлення транспортних засобів, для запобігання виникнення пожежі,та здійснили змив з проїжджої частини розлитих паливно-мастильних матеріалів.
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