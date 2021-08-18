В ДТП на Дніпропетровщині постраждали чотири вантажівки, одна людина загинула (фото, відео)

На момент прибуття рятувальників кабіна вантажного автомобіля DAF була охоплена вогнем

В Дніпропетровській області, в Амур-Нижньодніпровському районі, сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участі чотирьох вантажних автомобілів. У результаті в лікарні потрапили четверо людей, один чоловік загинув. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

По прибуттю на місце події рятувальники встановили, що зіткнулися:

вантажівка Scania, яка перевозила нафтопродукти,

вантажний автомобіль DAF, призначений для перевезення сипучих зернових культур,

малотонажний вантажний автомобіль Mercedes

вантажний автомобіль DAF.

На момент прибуття рятувальників кабіна вантажного автомобіля DAF виявилась охоплена вогнем. Водій встиг вчасно покинути палаючий транспортний засіб.

В понівеченій вантажівці Mercedes знаходилось заблоковане тіло водія (чоловік 1992 року народження). Його діставали рятувальники.

«Працівниками екстреної медичної допомоги було госпіталізовано до медичних закладів міста Дніпро чотирьох постраждалих людей з різними ступенями важкості», – йдеться в повідомленні.

Вогнеборці здійснили відключення елементів живлення транспортних засобів, для запобігання виникнення пожежі,та здійснили змив з проїжджої частини розлитих паливно-мастильних матеріалів.

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