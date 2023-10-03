У Німеччині помер зять Степана Бандери

Куцан був одружений з Наталею Степанівною Бандерою і навіть мав нагоду особисто познайомитися з самим Степаном Бандерою

Сьогодні у Мюнхені помер зять провідника Організації українських націоналістів Степана Бандери Андрій Куцан. Про це повідомила його дружина Іванна Куцан.

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Андрій Куцан був одружений з Наталею Бандерою і навіть мав нагоду особисто познайомитися з провідником українських націоналістів Степаном Бандерою.

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Андрій Куцан фото з відкритих джерел

«Я мав нагоду з ним провести пів години і пізнати цю людину. Степан Бандера зробив на мене колосальне враження, як молодого студента. Він був скромної вдачі, але від нього променювала велика мужність, доброта», – розповідав раніше Андрій Куцан.

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У Німеччину сім'я Куцанів потрапила під час війни, коли Андрієві було 11 років. У 1970-му Андрій одружився з Наталкою. У них народилося двоє дітей – Софія та Орест. Наталія Бандера померла у 44 роки (13 січня 1985 р.).

Андрій Куцан разом із сім'єю мешкав у Мюнхені, де опікувався музеєм Степана Бандери.

Нагадаємо, в Офісі президента Володимира Зеленського надали роз’яснення, чи залишаються чинними укази президента Віктора Ющенка, який присвоїв звання Герой України посмертно головному командирові УПА Роману Шухевичу і провідникові українських націоналістів Степану Бандері.