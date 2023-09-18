Чому Кадиров має вмирати у 46 років? Що відомо про хвороби диктатора Чечні

Керівник чеченського опозиційного руху «Адат» Ібрагім Янгулбаєв стверджує, що скандальний очільник Чечні Рамзан Кадиров помер

У мережі активно обговорюють чутки про те, що 46-річний очільник Чечні Рамзан Кадиров серйозно хворий, а то й взагалі помер. «Главком» зібрав все, що наразі відомо про стан Кадирова та як ймовірна смерть відданого соратника Путіна може вплинути на ситуацію в Чечні.

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Погіршення стану Рамзана Кадирова

15 вересня представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у коментарі Obozrevatel та «24 каналу» повідомив, що глава Чечні Рамзан Кадиров перебуває у тяжкому стані через загострення хвороб.

«Так, справді, є інформація, що військовий злочинець Кадиров перебуває у важкому стані, і хвороби, які були, – загострились і призвели до такого важкого стану», – сказав Юсов.

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За словами представника розвідки, дані про критичний стан глави Чечні підтверджувалися з різних джерел. Наголошується, що мова не про поранення.

«Інформація підтверджується з різних джерел у медичних та політичних колах. Мова не про поранення. Інші деталі потребують додаткових уточнень. Він хворіє давно, і мова про системні проблеми зі здоров'ям. Останні кілька днів він перебуває у важкому стані», – сказав представник розвідки.

Як повідомляли джерела Obozrevatel у чеченській діаспорі, Кадиров кілька днів перебував у комі. Літаком його доправляли в Москву, але там лікарі нічим не змогли допомогти, після чого Кадирова повернули знову до Чечні.

Чутки про те, що голова Чечні важко хворіє, ходять уже кілька місяців. Ще в березні 2023 року німецька газета Bild, посилаючись на колишнього віцепрем'єра Чечні Ахмада Закаєва, який нині проживає у вигнанні, написала, що в Кадирова серйозна хвороба нирок.

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У мережі також звертали увагу на різкі зміни в зовнішності Кадирова, зокрема, на сильний набряк обличчя та медичний прилад на пальці.

Ким можуть замінити Кадирова

Після чуток про погіршення стану очільника Чечні, почалося обговорення про можливу заміну Кадирова. В ефірі телеканалу Freeдом інгушський журналіст Магомед Торієв зазначив, якщо Рамзан Кадиров дійсно в комі, він буде в ній рівно доти, доки в Кремлі не ухвалять рішення, хто стане на його місце. А потім Кадирову влаштують почесні похорони.

«Там загалом лише три кандидати, і один, як то кажуть, гірший за іншого. Це Адам Делімханов, депутат Держдуми від Чеченської республіки. Це голова так званого чеченського парламенту Магомед Даудов. І далі всі дивляться у бік так званого патріота Вісмурадова (віцепрем'єр Чечні по силовому блоку та командир загону СОБР «Ахмат», – ред.). Ось це три основних кандидати, але знову ж таки, Кремль у цьому плані дуже непередбачуваний… Можуть призначити російського генерал-губернатора, щоб перед росіянами це виглядало як ще одне підкорення Чечні», – розповів Магомед Торієв.

Смерть Рамзана Кадирова

Після появи інформації про погіршення стану глави Чечні, пішли чутки про те, що він помер. Зокрема 17 вересня про це написав чеченський опозиціонер Абубакар Янгулбаєв в Telegram.

Після хвилі повідомлень про смерть, лідер Чеченської республіки Рамзан Кадиров опублікував відео нібито з прогулянки, щоб розвіяти чутки, які активно почали ширитися мережею.

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Кадиров порадив всім тим, хто вірить у його смерть «прогулятися на свіжому повітрі та упорядкувати думки».

«Дуже раджу всім, хто в інтернеті не може відрізнити правду від брехні, прогулятися на свіжому повітрі, упорядкувати думки. Дощ чудово бадьорить», – написав Кадиров.

Літак Кадирова перебуває в Москві

На тлі чуток про різке погіршення здоровʼя очільника Чечні та його лікування в московській Центральній клінічній лікарні видання «Верстка» звернуло увагу на переміщення лайнера Кадирова.

Від початку вересня літак, що належить Рамзану Кадирову, тричі літав до Москви, а впродовж останніх трьох днів він із високою ймовірністю залишається в російській столиці. Про це «Верстка» повідомила 17 вересня з посиланням на один із сервісів, що відстежують авіаперевезення.

За даними сервісу, бізнес-джет із номером RA-73417 приземлявся в Москві 6 і 9 вересня. Востаннє він вилетів зі столиці Чечні Грозного в напрямку Москви 15 вересня, і відтоді до Чечні не повертався.

Вплив чуток про стан Кадирова на стабільність Путіна в Чечні

Тривале занепокоєння щодо здоров’я глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова в російському інформаційному просторі підкреслює залежність президента Росії Володимира Путіна від Кадирова щодо подальшої стабільності в Чечні. Про це йдеться у звіті Інституту з вивчення війни (ISW).

«Дестабілізація правління Кадирова в Чечні стане серйозним ударом для режиму Путіна, частково через те, наскільки важливим для ранньої популярності Путіна в Росії було встановлення стабільності в Чечні через жорстоку і кровопролитну війну», – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що Кадиров та інші російські чиновники можуть бути стурбовані тим, що чутки про стан його здоров'я вплинуть на довгострокову стабільність його, а отже, і путінського контролю над Чечнею.

Якщо Кадиров все ж помре: думка журналіста

Колишній народний депутат, ексрадник голови МВС та виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко пояснив, що потрібно розуміти, якщо Кадиров все ж помре:

1. Історія знає випадки, коли політиків тримають в комі місяцями, а то й роками. Але мій улюблений приклад – це Ясір Арафат, якого поховали тільки тоді, коли були вирішені всі фінансові питання (його рахунок і бюджет Палестини були близнюками). І зараз, судячи з усього, три чверті питань повʼязані з фінансовими потоками.

2. Путін неодноразово давав зрозуміти, що він не бачить заміни клану Кадирова. Існує висока вірогідність, що буде запропонована модель в якій сина Кадирова оголосять наступником (з якоюсь дорадчою посадою), але при ньому буде поставлений регент (хтось із клана Кадирова). Така модель має свої величезні мінуси (вона просто може бути нестабільною), але зараз для Кремля важлива стабільність на перехідному етапі.

3. Головне поле битви – це не Чечня, а фінансові потоки, в яких арбітром виступав Кадиров. І це все – від наркотиків до легальних бізнесів, генерує мільярди кешу, який дозволяв утримувати і власну гвардію і багато чого іншого. Зараз Росія може опинитися в ситуації глобального переділу цих потоків. Силовики почнуть рвати ці потоки, перенаправляючи їх на себе. В цілому, Росія стоїть на порозі можливого великого кримінального переділу.

4. Поки неясно, як Кремль поступить із приватною армією Кадирова. Є два варіанти: залишити все без змін або зробити бліц-криг, по руйнуванню цієї армії. Що переважить: страх дестабілізації чи бажання «зрівняти» Чечню поки неясно.

5. Кадиров грав роль головного захисника мусульман з відповідними неформальними стосунками на Близькому Сході. Це окремий вектор: поки ми не розуміємо, хто займе цю нішу (і взагалі, чи займе).

Росія може приховувати смерть Кадирова

Варто нагадати, що Кремль приховував і смерть російського політика Володимира Жириновського. Про його смерть стало відомо ще 25 березня, але тільки 6 квітня російська влада офіційно підтвердила смерть скандального лідера ЛДПР.

ЗМІ повідомили про госпіталізацію українофоба Жириновського 9 лютого. За даними джерел російських медіа, у політика діагностували 75% ураження легень на тлі інфікування коронавірусом.

Спершу в партії інформацію заперечували, а потім додали, що лідер ЛДПР перебуває у московській клініці в стабільному стані й навіть дистанційно займається робочими справами. Проте співрозмовники в партії на умовах анонімності розповідали, що росіянина під’єднали до апарату ШВЛ. Його стан був важким.

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Згодом стало відомо, що Жириновський кілька тижнів приховував від колег інфікування, щоб буцімто не дискредитувати російську вакцину, яку він вколов собі 8 разів.

Наразі речник Путіна не став спростовувати чутки про хворобу голови Чечні.