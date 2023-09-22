На 99-му році життя помер експрезидент Італії Джорджо Наполітано

У 2013 році Наполітано став першим в історії Італійської Республіки переобраним президентом

Джорджо Наполітано обіймав посаду глави держави з 2006 до 2015 року

Колишній президент Італії Джорджо Наполітано помер на 99-му році життя, повідомляє Rainews24. Він обіймав посаду глави держави з 2006 до 2015 року.

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Стан здоров'я політика, учасника руху опору та в минулому діяча Комуністичної партії Італії, погіршився останнім часом. Кілька місяців він перебував у римській клініці.

У середу італійські ЗМІ повідомили, що лікарі відключили колишнього главу держави від апарату вентиляції легень.

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У 2013 році Наполітано став першим в історії Італійської Республіки переобраним президентом. Він пішов у відставку достроково за віком 2015 року. На той момент йому було 89 років.