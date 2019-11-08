Лише половина кандидатів на посаду голови Інституту нацпам’яті здали англійську



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Ексдепутат Київської міськради Тарас Шамайда, який претендує очолити Інститут нацпам’яті, повідомив результати першого етапу конкурсу

Лише вісім з 17 кандидатів на посаду голови Українського інституту національної пам’яті пройшли на наступний етап відбору після іспиту на знання іноземної мови.

Про це 8 листопада у Facebook повідомив один із кандидатів – ексдепутат Київської міськради Тарас Шамайда.

«Перший етап - пройдено. Після тестування з англійської з 17 кандидатів лишилося 8. Рухаємося далі», - написав він.

Раніше повідомлялося про те, що відкритий конкурс на посаду голови Українського інституту національної пам’яті.

Нагадаємо, 18 вересня Володимир В’ятрович завершив каденцію на посаді голови Українського інституту національної пам’яті.

Після звільнення В’ятрович планує повернутися до історичної діяльності, адже останні п’ять років не міг приділити час цій сфері.

Як відомо, В’ятрович був призначений очільником Українського інституту національної пам’яті 25 березня 2014 року.