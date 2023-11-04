У Німеччині закрито аеропорт через озброєного чоловіка

Чоловік прорвався на територію аеропорту на своєму автомобілі й двічі вистрілив у повітря

У машині з чоловіком було двоє дітей

Аеропорт у німецькому місті Гамбург був закритий для пасажирів у суботу ввечері після того, як на його територію потрапив озброєний чоловік. Про це повідомляє Bild.

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Федеральна поліція повідомила, що озброєний чоловік прорвався на територію аеропорту на своєму автомобілі й двічі вистрілив у повітря зі зброї.

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На місці події працюють правоохоронці, входи в аеропорт закриті фото: Bild

За даними видання, у машині чоловік утримує двох дітей. Незадовго до того, як його помітили співробітники служби безпеки аеропорту, дружина чоловіка викликала поліцію і заявила про можливе викрадення дітей.

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Зазначається, що чоловік влаштував кілька пожеж поблизу аеропорту.

Авіасполучення в Гамбурзі повністю скасовані. Усі входи в термінали закриті. На місці працюють правоохоронці.

Нагадаємо, група з семи молодих росіян напала на чотирьох українців у німецькому місті Бремен. Напад стався у вівторок ввечері, коли четверо 19-річних українців сиділи на лавці в парку, і до них підійшла група росіян, яка шукала можливість влаштувати бійку.