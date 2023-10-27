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На Дніпропетровщині чоловік із ножем напав на поліцейських

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Дніпропетровщині чоловік із ножем напав на поліцейських
Чоловік завдав одному з поліцейських ножового поранення обличчя
фото: пресслужба поліції

Одному з правоохоронців знадобилась медична допомога

На Дніпропетровщині у Павлограді чоловіка, який з ножем напав на правоохоронців. Тепер йому загрожує довічне ув'язнення. Про це повідомляє пресслужба головного управління національної поліції у Дніпропетровській області.

За даними правоохоронців, злочин стався 27 жовтня у Павлограді. Наряд поліції Новомосковського районного відділу управління поліції охорони прибув за викликом про хуліганство. На момент прибуття правоохоронці побачили підозрюваного в роздягнутому вигляді, він поранив себе у живіт та погрожував завдати собі подальші ушкодження.

Під час спілкування чоловік поводився агресивно, а коли правоохоронці спробували забрати ножа та заспокоїти його, чоловік завдав одному з них ножового поранення обличчя.

Для припинення нападу інший правоохоронець застосовував табельну вогнепальну зброю та вистрелив хулігану у ногу. Фігурант продовжив розмахувати ножем та поранив себе у шию.

Після затримання 32-річного місцевого жителя доставили до лікарні. Йому загрожує кримінальна відповідальність в порядку ст. 348 Кримінального кодексу Україні. В разі доведення провини, підозрюваному загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Слідчі дії наразі тривають. Одному з правоохоронців також знадобилась медична допомога.

Нагадаємо,  29 серпня у мережі з'явилася інформація, що у Дніпрі просто посеред вулиці застрелили чоловіка. І до вбивства нібито причетний поліцейський.

Теги: чоловік злочин поранення

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