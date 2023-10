ХАМАС оприлюднив відео з 21-річною заручницею

У понеділок 16 жовтня ХАМАС оприлюднив відео молодої ізраїльтянки французького походження Мії Шем, яку тримають в заручниках у секторі Гази. Про це повідомляє The Times Of Israel.

ХАМАС опублікував перше відео із заручниками, утримуваними в Газі. Для ролику обрали 21-річну Мію Шем. На відео показано, як дівчину лікують після поранення руки. Також записано її звернення. Дівчина сказала, що її прооперували й вона отримує необхідні ліки. Мія попросила якнайшвидше повернути її додому до родини.

