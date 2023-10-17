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ХАМАС оприлюднив відео з 21-річною заручницею

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
ХАМАС оприлюднив відео з 21-річною заручницею
На відео 21-річна ізраїльтянка французького походження
фото: скріншот

21-річна Мія Шем отримала травму руки і її доставили до Гази

У понеділок 16 жовтня ХАМАС оприлюднив відео молодої ізраїльтянки французького походження Мії Шем, яку тримають в заручниках у секторі Гази. Про це повідомляє The Times Of Israel.

ХАМАС опублікував перше відео із заручниками, утримуваними в Газі. Для ролику обрали 21-річну Мію Шем. На відео показано, як дівчину лікують після поранення руки. Також записано її звернення. Дівчина сказала, що її прооперували й вона отримує необхідні ліки. Мія попросила якнайшвидше повернути її додому до родини.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що повідомила родину дівчини про її викрадення минулого тижня й зараз підтримує з ними зв’язок. 

Ізраїльська влада вважає, що в Газі в заручниках тримають 199 осіб, тоді як представник ХАМАС заявив, що в полоні утримують щонайменше від 200 до 250 полонених.

Нагадаємо, жертвами нападу ХАМАС стали понад 100 іноземців із 31 країни. Найбільше загиблих у результаті удару ХАМАС по Ізраїлю – зі США.

13 жовтня посольство України в Ізраїлі із посиланням на дані ізраїльської сторони повідомило, що 12 громадян України загинули в Ізраїлі, ще вісім українців вважаються зниклими безвісти. Але Міністерство закордонних справ України підтвердило загибель 11 українців в Ізраїлі.

Теги: викрадення ХАМАС влада поранення відео

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