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У киянина виріс молочний зуб у несподіваному місці

Надія Карбунар
glavcom.ua
У киянина виріс молочний зуб у несподіваному місці
Олександр Васильєв видалив зуб із носа пацієнта
фото: Олександр Васильєв/Facebook

Молодий чоловік звернувся до медиків та скаржився на постійну закладеність носа

Дивовижний випадок стався з 23-річним киянином. Молодий чоловік звернувся до медиків та скаржився на постійну закладеність носа, а також повідомляв про відчуття присутності стороннього предмета в носовій порожнині. Київські лікарі провели необхідні дослідження, і за допомогою комп’ютерної томографії їм вдалося побачити затемнення. Про це на своїй сторінці у Facebook написав ЛОР-хірург вищої категорії, кандидат медичних наук Олександр Васильєв.

Під час подальшого дослідження медики виявили в носовій порожнині пацієнта великий поліп, розміром з волоський горіх. Хірурги його видалили, проте найдивовижніше на них чекало згодом. Коли медики розрізали поліп, виявилося, що всередині – молочний зуб.

У киянина виріс молочний зуб у несподіваному місці фото 1

За словами Васильєва, загалом операція з видалення поліпа тривала трохи більше ніж годину. Наразі пацієнта виписали з лікарні, він проходить реабілітацію вдома. Київські медики зазначають, що хоч би яким дивним не здавалося місце розташування молочного зуба, часом таке трапляється.

Річ у тім, що деякі молочні зуби ростуть не в ротовій порожнині, а в напрямку верхньощелепної пазухи, тобто рухаються вгору.

Нагадаємо, у лікарнях Вінницької області фіксується зростання госпіталізацій пацієнтів із гепатитом А. Йдеться про 135 випадків.

Тим часом Україною шириться новий штам коронавірусу. А світом шириться холера

Теги: Олександр Васильєв чоловік лікар

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