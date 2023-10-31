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На Тернопільщині чоловік отримав штраф за те, що вилаяв жінку на вулиці

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
На Тернопільщині чоловік отримав штраф за те, що вилаяв жінку на вулиці
Чоловіка визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення
фото з відкритих джерел

Суд оштрафував чоловіка на 119 грн

У Тернопільській області на 119 грн оштрафували чоловіка, який на вулиці вилаяв жінку. Про це йдеться у постанові Зборівського районного суду.

За даними суду, 16 жовтня в селі Іванківці Тернопільського району чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння в громадському місці, образливо чіплявся до жінки, висловлювався в її адресу нецензурною лайкою та шарпав за одяг.

Чоловіка визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення. Окрім штрафу, порушник заплатить 536,8 грн судового збору.

Суд застосував штраф за статею 173 Кодексу про адміністративні правопорушення («Дрібне хуліганство»). 

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва оштрафував киянина, який залицявся до жінки у метро. На ескалаторі столичної станції метро «Печерська» чоловік погладив жінку по зовнішній частині стегна лівої ноги. У відповідь вона зробила зауваження. На що порушник показав непристойний жест у вигляді середнього пальця.

Повідомлялося, що правоохоронець із Хмельниччини Сергій Бондар утратив на рік право кермування транспортними засобами через водіння у стані алкогольного сп’яніння.

Теги: штраф чоловік порушник

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