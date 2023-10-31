На Тернопільщині чоловік отримав штраф за те, що вилаяв жінку на вулиці

Суд оштрафував чоловіка на 119 грн

У Тернопільській області на 119 грн оштрафували чоловіка, який на вулиці вилаяв жінку. Про це йдеться у постанові Зборівського районного суду.

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За даними суду, 16 жовтня в селі Іванківці Тернопільського району чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння в громадському місці, образливо чіплявся до жінки, висловлювався в її адресу нецензурною лайкою та шарпав за одяг.

Чоловіка визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення. Окрім штрафу, порушник заплатить 536,8 грн судового збору.

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Суд застосував штраф за статею 173 Кодексу про адміністративні правопорушення («Дрібне хуліганство»).

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва оштрафував киянина, який залицявся до жінки у метро. На ескалаторі столичної станції метро «Печерська» чоловік погладив жінку по зовнішній частині стегна лівої ноги. У відповідь вона зробила зауваження. На що порушник показав непристойний жест у вигляді середнього пальця.

Повідомлялося, що правоохоронець із Хмельниччини Сергій Бондар утратив на рік право кермування транспортними засобами через водіння у стані алкогольного сп’яніння.