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Народний депутат Ніколаєнко збив на смерть 18-річну дівчину

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Народний депутат Ніколаєнко збив на смерть 18-річну дівчину
Про подію повідомлені та на місце події викликані детективи Державного бюро розслідувань
фото: Національная поліція України

Наразі з’ясовуються всі обставин події, призначено відповідні експертизи

Сьогодні, 3 листопада, водій автомобіля Mercedes-Benz GLE на Житомирщині збив на смерть 18-річну дівчину. Подробиці повідомляє Національна поліція в Житомирській області.

Правоохоронці повідомили, що водій автомобіля, рухаючись на трасі Київ – Чоп в с. Березівці Житомирського району у напрямку м. Чоп у крайній лівій смузі руху, здійснив наїзд на пішохода. Унаслідок ДТП 18-річна дівчина загинула на місці події.

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За попередньою інформацією, за кермом перебував 44-річний житель Київщини, народний депутат України. Про подію повідомлені та на місце події викликані детективи Державного бюро розслідувань.

Видання «Українська правда», посилаючись на свої джерела, повідомило, що за кермом автівки перебував народний депутат від «Батьківщини» Андрій Ніколаєнко.

Андрій Ніколаєнко
Андрій Ніколаєнко

Станом на зараз триває з’ясування всіх обставин події, призначено ряд відповідних експертиз. Попередня правова кваліфікація – ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Також «Главком» писав, що сталася автомобільна аварія за участю народного депутата від партії «Слуга народу» Володимира Гевко, внаслідок якої померла людина. Пізніше у ДБР повідомили, що аварія сталась на автодорозі сполученням «Тернопіль – Львів – Рава-Руська» у селищі Золочівського району Львівської області. Автомобіль, за кермом якого перебував народний депутат, збив пішохода.

Теги: депутат водій поліція Андрій Ніколаєнко ДТП Житомирщина

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