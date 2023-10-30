«Винні бандерівці». Глава Дагестана вигадав, хто організував протести в аеропорту Махачкали

У масових заворушеннях начебто винні «противники країни» з-за кордону

Вчора, 29 жовтня, в аеропорту Махачкали відбулись масові протести – місцеві жителі вимагали вигнати з республіки євреїв та розшукували їх на борту з Ізраїлю. Тепер глава Дагестану Сергій Меліков розповів, хто, на його думку, винен в організації заворушень.

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«Усі учасники сьогоднішнього свавілля своїм вчинком встромили ніж у спини тих, хто віддав життя за безпеку Батьківщини – і в 1999 році, коли ми зупинили міжнародних терористів на порозі Дагестану, і сьогодні, коли наші земляки борються з нацистами в зоні СВО, гідно представляючи республіку», – заявив він.

Також Меліков повідомив, що ситуацію в республіці намагалися дестабілізувати «вороги» та «противники країни» з-за кордону. Він згадав телеграм-канал «Ранок Дагестану», який поширював інформацію про біженців-євреїв, які нібито приїхали, і закликав жителів республіки виходити на акції.

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«Сьогодні ми отримали абсолютно достовірну інформацію про те, що канал «Ранок Дагестану» адмініструється та регулюється з території України – зрадниками, бандерівцями», – сказав Меліков.

Кров на асфальті, зламані огорожі та бита плитка – такі наслідки протесті у аеропорту Махачкали. Глава Дагестану Меліков заявив, що роботу аеропорту відновлять найближчими днями.

Нагадаємо, унаслідок заворушень в аеропорту постраждало понад 20 людей. З них 10 було госпіталізовано, двоє перебувають у важкому стані, ще понад 10 людей з легкими травмами звернулися по медичну допомогу амбулаторно. Аеропорт Махачкали закрито на приймання повітряних суден, попередньо до 6 листопада.