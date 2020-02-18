У Пакистані через витік токсичного газу загинуло 14 людей



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За інформацією лікарів, до медиків звернулися близько 650 осіб

Сотні людей госпіталізовані з утрудненим диханням і печіння в очах

У пакистанському місті Карачі внаслідок витоку токсичного газу загинуло щонайменше 14 людей

Про це повідомляє CNN.

За словами місцевих чиновників, сотні людей госпіталізовані з утрудненим диханням і печіння в очах. За інформацією лікарів, до медиків звернулися близько 650 осіб.

На сьогоднішній день запланована евакуація жителів з району Камарі. Їх тимчасово відселять у більш безпечні райони.

Серед населення зростає стурбованість тим, що токсичний газ все ще може випливати, оскільки чиновники досі намагаються знайти джерело проблеми.

Насир Шах, міністр інформації провінції, сказав, що місцеві чиновники звернулися за допомогою до хімічного і біологічного відділів флоту, щоб визначити джерело витоку.

Карачі – найбільше місто Пакистану, поруч розташовані численні нафтопереробні заводи, а також ключова військово-морська база.

До слова, минулого тижня у Львові п'ятеро людей отруїлися чадним газом.