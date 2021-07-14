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    У Пакистані вибухнув автобус: загинули 13 осіб

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    Через вибух автобусу загинули 13 осіб, інші 39 отримали поранення. - У Пакистані вибухнув автобус: загинули 13 осіб
    Через вибух автобусу загинули 13 осіб, інші 39 отримали поранення.
    Фото: aa.com.tr

    Автобус перевозив робітників до місця роботи

    У Пакистані через вибух автобуса загинули 13 осіб, інші 39 отримали поранення. Про це повідомляє Сіньхуа.

    Вибух прогримів в окрузі Верхній Кохістан, що в провінції Хайбер-Пахтунхва, яка розташована на північному заході країни. Автобус перевозив робітників до місця роботи, яке було в районі Дасу.

    На місце події невдовзі прибули співробітники сил безпеки, поліцейські і рятувальники. Вони доставили постраждалих і тіла жертв у лікарню неподалік.

    Як відзначає TRT World, в автобусі були китайські інженери, геодезисти і механіки, які їхали до дамби, яку будують. Дев'ять із них загинули.

    Раніше соцмережі повідомили про жахливу ДТП, в якій Honda «припечатала» жінку на моторолері до вантажівки.

    До слова, 12 липня у селі Нові Петрівціу Вишгородському районі сталась дорожньо-транспортна пригода. В автопригоду потрапили автомобіль «Газель» та маршрутний автобус «Богдан». 19-річний водій «Газелі» не дотримався безпечної швидкості, дистанції та спричинив зіткнення з маршруткою.

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    Теги: вибух вантажівки Пакистан автомобіль рятувальники
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    У Пакистані вибухнув автобус: загинули 13 осіб