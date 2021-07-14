У Пакистані вибухнув автобус: загинули 13 осіб

Через вибух автобусу загинули 13 осіб, інші 39 отримали поранення.

Автобус перевозив робітників до місця роботи

У Пакистані через вибух автобуса загинули 13 осіб, інші 39 отримали поранення. Про це повідомляє Сіньхуа.

Вибух прогримів в окрузі Верхній Кохістан, що в провінції Хайбер-Пахтунхва, яка розташована на північному заході країни. Автобус перевозив робітників до місця роботи, яке було в районі Дасу.

На місце події невдовзі прибули співробітники сил безпеки, поліцейські і рятувальники. Вони доставили постраждалих і тіла жертв у лікарню неподалік.

Як відзначає TRT World, в автобусі були китайські інженери, геодезисти і механіки, які їхали до дамби, яку будують. Дев'ять із них загинули.

Раніше соцмережі повідомили про жахливу ДТП, в якій Honda «припечатала» жінку на моторолері до вантажівки.

До слова, 12 липня у селі Нові Петрівціу Вишгородському районі сталась дорожньо-транспортна пригода. В автопригоду потрапили автомобіль «Газель» та маршрутний автобус «Богдан». 19-річний водій «Газелі» не дотримався безпечної швидкості, дистанції та спричинив зіткнення з маршруткою.