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    Речниця російського МЗС стурбувалася свободою слова в Україні

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    Офіційний представник російського відомтва Марія Захарова - Речниця російського МЗС стурбувалася свободою слова в Україні
    Офіційний представник російського відомтва Марія Захарова
    Фото з відкритих джерел

    Одіозна Марія Захарова назвала «неподобством» закриття пропагандистських телеканалів

    З нагоди візиту до України представника ОБСЄ із свободи слова Терези Марії Рібейру офіційний представник МЗС Російської Федерації Марія Захарова звинуватила Київ у «кричущій практиці придушення свободи слова». Відповідний пост було розміщено у Telegram-каналі Захарової.

    Вона зазначила, що «серйозного розбору неподобств», які нібито відбуваються в Україні «світ так і не дочекався».

    Захарова нагадала про закриття телеканалів кума Володимира Путіна Віктора Медведчука – «112 Україна». NewsOne і ZIK. А також про блокування низки пропагандистських російських телеканалів і сайтів.

    «Можливо, варто більш чітко артикулювати неприйнятність такої політики? Недостатньо просто «бажати успіхів» у пошуку «правильних методів боротьби з дезінформацією». Потрібно своєчасно, повно і відверто реагувати на кричущу практику придушення свободи слова», – вважає Захарова.

    За результатами візиту представник ОБСЄ заявила про прихильність України демократичним цінностям. Захарова ці слова також розкритикувала.

    Захарова відома завдяки своїм неоднозначним коментарям світових подій з елементами хамства.

    Зокрема, за її словами, найяскравішими здобутками Офісу президента Зеленського стали «невгамовна злість, русофобія та реінкарнація націоналістичної ідеології з нацистською символікою».

    Мера Риги Мартіньша Стакіса Захарова називала «політичним хуліганом».

    Тереза Марія Рібейру буда призначена представником з питань свободи ЗМІ на пленарному засіданні ОБСЄ 4 грудня, одночасно із затвердженням кандидатури дипломата з ФРН Хельги Шмідт на посаді генсека ОБСЄ.

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    Теги: МЗС Росія ОБСЄ ЗМІ Київ Україна
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    Речниця російського МЗС стурбувалася свободою слова в Україні