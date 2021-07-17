Речниця російського МЗС стурбувалася свободою слова в Україні

Одіозна Марія Захарова назвала «неподобством» закриття пропагандистських телеканалів

З нагоди візиту до України представника ОБСЄ із свободи слова Терези Марії Рібейру офіційний представник МЗС Російської Федерації Марія Захарова звинуватила Київ у «кричущій практиці придушення свободи слова». Відповідний пост було розміщено у Telegram-каналі Захарової.

Вона зазначила, що «серйозного розбору неподобств», які нібито відбуваються в Україні «світ так і не дочекався».

Захарова нагадала про закриття телеканалів кума Володимира Путіна Віктора Медведчука – «112 Україна». NewsOne і ZIK. А також про блокування низки пропагандистських російських телеканалів і сайтів.

«Можливо, варто більш чітко артикулювати неприйнятність такої політики? Недостатньо просто «бажати успіхів» у пошуку «правильних методів боротьби з дезінформацією». Потрібно своєчасно, повно і відверто реагувати на кричущу практику придушення свободи слова», – вважає Захарова.

За результатами візиту представник ОБСЄ заявила про прихильність України демократичним цінностям. Захарова ці слова також розкритикувала.

Захарова відома завдяки своїм неоднозначним коментарям світових подій з елементами хамства.

Зокрема, за її словами, найяскравішими здобутками Офісу президента Зеленського стали «невгамовна злість, русофобія та реінкарнація націоналістичної ідеології з нацистською символікою».

Мера Риги Мартіньша Стакіса Захарова називала «політичним хуліганом».

Тереза Марія Рібейру буда призначена представником з питань свободи ЗМІ на пленарному засіданні ОБСЄ 4 грудня, одночасно із затвердженням кандидатури дипломата з ФРН Хельги Шмідт на посаді генсека ОБСЄ.