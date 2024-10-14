ХАМАС міг повторити сценарій теракту 11 вересня в Ізраїлі – Washington Post

Виявлені документи розкривають нові амбіції ХАМАСу, аби спричинити хаос в Ізраїлі

Члени палестинського угруповання ХАМАС хотіли вчинити в Ізраїлі теракт, схожий на атаку терористів 11 вересня на вежі-близнюки в США. Про це пише видання Washington Post із посиланням на захоплені ізраїльською розвідкою матеріали. У них, як імовірна мета, згадувалося про другу за висотністю в країні 70-поверхову будівлю Moshe Aviv Tower і комплекс хмарочосів Azrieli Center.

«За кілька років до атаки 7 жовтня 2023 року лідери ХАМАСу запланували набагато смертоноснішу хвилю терористичних нападів на Ізраїль – повалення хмарочоса в Тель-Авіві, як це відбувалось у США 11 вересня 2001 року. Це випливає із документів, захоплених ізраїльськими військами в Газі», – пише видання.

Зазначається, що члени ХАМАСу також розглядали можливість нападу на кінотеатр, великий торговий центр чи залізничну станцію. Поруч із кінозалом розташована штаб-квартира ізраїльської армії. Руйнування висотної будівлі може викликати безпрецедентну кризу, подібну до того, що була в Нью-Йорку, сказано в документах ХАМАСу. Проте спосіб знищення висотки так і не було знайдено.

Для атаки на Ізраїль палестинці хотіли використати колісниці. Це «швидкий та легкий» механізм, зручний для подолання пересіченої місцевості. До того ж він був би малопомітним на тепловізорах, і створював би менше шуму в порівнянні з мотоциклами, що атакували Ізраїль рік тому.

Угруповання ХАМАС також будувало плани щодо удару по залізничній мережі, зокрема бензовозів. Також вивчало можливість модифікації транспортних засобів для пересування рейками та перетворення рибальських суден на швидкісні ударні катери.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу розглядає план блокування гуманітарної допомоги в північній частині Сектора Гази. Мета – вибити бойовиків ХАМАСу за допомогою голоду. Зазначається, що у разі реалізації плану сотні тисяч палестинців, які не бажають залишити свої будинки, можуть залишитися без їжі та води. Це посилить тиск, давши палестинцям тиждень, щоб залишити третину Гази. Згодом її оголосять закритою військовою зоною.