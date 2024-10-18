Іран в ООН заявив, що ліквідація лідера ХАМАСу лише зміцнить «дух опору»

Напередодні Ізраїль підтвердив офіційно, що ЦАХАЛ ліквідував лідера ХАМАСу

Місія Ірану при ООН заявила, що обставини смерті лідера палестинського руху ХАМАС Ях'ї Сінвара зміцнять «дух опору». Слова іранських делегатів передає видання The Guardian.

Як заявили іранці, Синвар, ймовірно, був убитий під час бою з ізраїльськими військами в Рафаху, а не ховався в бункері, як його постійно зображує Ізраїль. Місія Ірану при ООН назвала лідера ХАМАС «мучеником», який стане «прикладом для молоді та дітей, які продовжують його шлях до звільнення Палестини».

«Поки існують окупація та агресія, опір продовжуватиметься, бо мученик живий і є джерелом натхнення», – йдеться у заяві іранських дипломатів.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, коментуючи ліквідацію лідера ХАМАС Яхьї Сінвара, зазначив, що ворог «отримав серйозний удар». Водночас, за його словами, завдання, яке стоїть перед Ізраїлем, «ще не завершене».

Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю у четвер, 17 жовтня, повідомила про ліквідацію у Секторі Гази лідера ХАМАСу Ях'ї Сінвара.

До слова,члени палестинського угруповання ХАМАС хотіли вчинити в Ізраїлі теракт, схожий на атаку терористів 11 вересня на вежі-близнюки в США. Про це пише видання Washington Post із посиланням на захоплені ізраїльською розвідкою матеріали.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон закликав ізраїльського прем'єра Біньяміна Нетаньяху звернути увагу на рішення ООН, зазначивши, що створення Ізраїлю стало можливим саме завдяки резолюції цієї організації.