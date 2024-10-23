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У столиці Туреччини біля авіакосмічної компанії стався теракт (оновлено)

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У столиці Туреччини біля авіакосмічної компанії стався теракт (оновлено)
фото з відкритих джерел

Компанія TUSAŞ виробляє винищувачі F-16, легкі транспортно-патрульні літаки, вертольоти, дрони 

У столиці Туреччини стався теракт. Про це повідомив очільник МВС Алі Ерлікая у соцмережі Х, а також повідомляють турецькі ЗМІ.

«Терористична атака була здійснена на об'єкти компанії Turkish Aerospace Industries Inc. (TUSAŞ) в Анкарі. На жаль, після теракту у нас є загиблі та поранені», – повідомив міністр.

Зазначається, нібито на обʼєкт турецької авіакосмічної компанії TUSAŞ пробрався терорист-смертник. Однак, інші очевидці повідомляють, що нападники все ще можуть перебувати на території компанії. 

Турецький телеканал NTV повідомив, що досі ведуться бої силовиків із терористами, останні, ймовірно, прорвалися у будівлі компанії Tusas та захопили заручників. Раніше повідомлялося, що персонал підприємства сховався у бункері. Терористи озброєні автоматами, пістолетами і можуть мати при собі багато боєприпасів.

Ймовірна світлина терориста
Ймовірна світлина терориста
фото: CNN

За інформацією турецьких ЗМІ, злочинці під'їхали до входу автомобілем, після чого почалася стрілянина. Потім поряд із КПП пролунав вибух. За даними турецької служби CNN, загинули щонайменше дві людини, ймовірно, охоронці. Терористи, ймовірно, були розділені на дві групи. Смертник вчинив вибух біля прохідної заводу. 

До слова, президент Туреччини Реджеп Ердоган наразі перебуває у російській Казані на форумі БРІКС.

Оновлено о 17:34. ЗМІ повідомляють, що двох терористів було ліквідовано. Також, ймовірно, кількість загиблих збільшилась до трьох, а кількість поранених до пʼяти.

Що виробляє Турецька аерокосмічна компанія (TUSAŞ):

  1. Літаки: HÜRKUŞ – удосконалений навчально-тренувальний літак, HÜRJET – навчально-бойовий літак, KAAN – турецький винищувач 5-го покоління;
  2. Вертольоти: T129 ATAK – багатоцільовий бойовий вертоліт, T929 ATAK II – багатоцільовий ударний вертоліт важкого класу, T625 GÖKBEY – багатоцільовий вертоліт загального призначення, T925 – вертоліт загального призначення класу 10-тонн;
  3. БпЛА: ANKA – середньовисотний БпЛА тривалого польоту, AKSUNGUR – БпЛА з високою вантажопідйомністю, ANKA III – БпЛА з дозвуковою швидкістю, ŞİMŞEK – військовий високошвидкісний дрон;
  4. Космічні супутники: Göktürk-1, 2, 3, Türksat 4A.

До слова, Міністерство оборони Туреччини оголосило про значне збільшення витрат на оборону у 2025 році через нестабільність у регіоні. Військовий бюджетТуреччини на 2025 рік становитиме $47 млрд, що на 17,5% більше, ніж у 2024 році. 

Також Туреччина демонструє вражаючі результати у виробництві безпілотників. Кількість дронів у Туреччині досягла 68,6 тис. одиниць, а сертифікованих пілотів БПЛА – 1,536 млн осіб. Такі дані озвучив міністр транспорту та інфраструктури країни Абдулкадір Уралоглу.

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Теги: Туреччина винищувач стрілянина Ісламська держава держава вертоліт літак міністр теракт вибух соцмережі

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