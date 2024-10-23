Україна відреагувала на теракт в Анкарі

За попередньою інформацією, внаслідок теракту відомо про трьох загиблих та п'ятьох поранених

Глава Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга висловив співчуття постраждалим та родинам загиблих унаслідок терористичного акту в Анкарі. Про це очільник українського МЗС написав у X.

«Шокований і глибоко засмучений жахливим терористичним актом в Анкарі. Ще вчора мав честь відвідати цю прекрасну країну, а сьогодні сталася така трагедія. Тероризму немає виправдання. Висловлю підтримку та солідарність нашим турецьким друзям і співчуття постраждалим», – зазначив він.

Нагадаємо, у столиці Туреччини стався теракт. Терористична атака була здійснена на об'єкти компанії Turkish Aerospace Industries Inc.

За інформацією турецьких ЗМІ, злочинці під'їхали до входу автомобілем, після чого почалася стрілянина. Потім поряд із КПП пролунав вибух. За даними турецької служби CNN, загинули щонайменше дві людини, ймовірно, охоронці. Терористи, ймовірно, були розділені на дві групи. Смертник вчинив вибух біля прохідної заводу.

Згодом стало відомо, що двох терористів було ліквідовано. Також, ймовірно, кількість загиблих збільшилась до трьох, а кількість поранених до пʼяти.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга нещодавно здійснив візит до Туреччини. Там він провів перемовини з ключових питань українсько-турецької співпраці: розширення двосторонньої співпраці в політичній, економічній, оборонно-промисловій та культурно-гуманітарній сферах, свобода мореплавства та безпека у Чорному морі.

До слова, Міністерство оборони Туреччини оголосило про значне збільшення витрат на оборону у 2025 році через нестабільність у регіоні. Військовий бюджет Туреччини на 2025 рік становитиме $47 млрд, що на 17,5% більше, ніж у 2024 році.