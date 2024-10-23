Головна Країна Політика
search button user button menu button

Україна відреагувала на теракт в Анкарі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Україна відреагувала на теракт в Анкарі
фото з відкритих джерел

За попередньою інформацією, внаслідок теракту відомо про трьох загиблих та п'ятьох поранених

Глава Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга висловив співчуття постраждалим та родинам загиблих унаслідок терористичного акту в Анкарі. Про це очільник українського МЗС написав у X.

«Шокований і глибоко засмучений жахливим терористичним актом в Анкарі. Ще вчора мав честь відвідати цю прекрасну країну, а сьогодні сталася така трагедія. Тероризму немає виправдання. Висловлю підтримку та солідарність нашим турецьким друзям і співчуття постраждалим», – зазначив він.

Нагадаємо, у столиці Туреччини стався теракт. Терористична атака була здійснена на об'єкти компанії Turkish Aerospace Industries Inc.

За інформацією турецьких ЗМІ, злочинці під'їхали до входу автомобілем, після чого почалася стрілянина. Потім поряд із КПП пролунав вибух. За даними турецької служби CNN, загинули щонайменше дві людини, ймовірно, охоронці. Терористи, ймовірно, були розділені на дві групи. Смертник вчинив вибух біля прохідної заводу.

Згодом стало відомо, що двох терористів було ліквідовано. Також, ймовірно, кількість загиблих збільшилась до трьох, а кількість поранених до пʼяти.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга нещодавно здійснив візит до Туреччини. Там він провів перемовини з ключових питань українсько-турецької співпраці: розширення двосторонньої співпраці в політичній, економічній, оборонно-промисловій та культурно-гуманітарній сферах, свобода мореплавства та безпека у Чорному морі.

До слова, Міністерство оборони Туреччини оголосило про значне збільшення витрат на оборону у 2025 році через нестабільність у регіоні. Військовий бюджет Туреччини на 2025 рік становитиме $47 млрд, що на 17,5% більше, ніж у 2024 році.

Теги: теракт Туреччина МЗС Андрій Сибіга Анкара

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Для вчинення теракту розвідка Росії дистанційно завербувала 20-річну мешканку Запоріжжя, яка шукала «легких» заробітків
СБУ затримала агентів російської розвідки, які готували теракт у Києві
Сьогодні, 10:36
Сибіга говорив з Ердоганом про розвиток співпраці між Україною та Туреччиною
Сибіга провів закриту зустріч з президентом Туреччини: деталі
21 жовтня, 22:00
Адвокат про теракт у Оленівці: «Так, це робиться навмисно. Це робиться для того, щоб приховати сліди військових злочинів»
Адвокат пояснив, чому Росія часто повертає розчленовані тіла українських полонених
18 жовтня, 19:51
Відбулось засідання Комісії з захисту Чорного моря від забруднення
Україна заблокувала головування РФ у Комісії з захисту Чорного моря від забруднення
17 жовтня, 00:30
У Сербії американський артист висловив бажання приїхати з концертами до РФ
Джаред Лето заявив про концерти в Росії: реакція МЗС
14 жовтня, 10:29
Заступник голови МЗС Польщі Теофіл Бартошевський висловився про Волинську трагедію
Польща може заблокувати перемовини про вступ України до ЄС: причина
30 вересня, 17:29
Візит Сибіги є частиною регіонального турне новопризначеного міністра
Візит Сибіги до Угорщини: МЗС назвало мету
30 вересня, 10:55
Ескалація конфлікту між Ліваном та Ізраїлем посилилася після того, як ізраїльська армія вдарила 30 липня по південному передмісті Бейрута
Ізраїль відмовився від тимчасового перемир'я з «Хезболлою»
26 вересня, 20:32
Реджеп Таїп Ердоган висловився про війну в Україні
«Перетворюється на недіючу структуру»: Ердоган різко висловився про ООН
24 вересня, 20:44

Політика

США виділять Україні $20 млрд: реакція Зеленського
США виділять Україні $20 млрд: реакція Зеленського
Переселенці повертаються на окуповані території. Лідерка «слуг» назвала причину
Переселенці повертаються на окуповані території. Лідерка «слуг» назвала причину
Стало відомо, яку зарплату отримує Залужний на посаді посла у Британії
Стало відомо, яку зарплату отримує Залужний на посаді посла у Британії
Україна відреагувала на теракт в Анкарі
Україна відреагувала на теракт в Анкарі
«Це фіаско». МЗС відреагувало на підсумкову декларацію саміту БРІКС у Казані
«Це фіаско». МЗС відреагувало на підсумкову декларацію саміту БРІКС у Казані
Чи треба ліквідовувати МСЕК? Нардеп Власенко пояснив небезпеку
Чи треба ліквідовувати МСЕК? Нардеп Власенко пояснив небезпеку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
312K
Перша жертва прокурорів-інвалідів
164K
Нардепка підказала, за кого треба взятися після прокурорів із фейковою інвалідністю
82K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 жовтня: ситуація на фронті
81K
Буданов розповів, що Північна Корея запросила в Росії в обмін на зброю і військо
32K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 жовтня 2024
14K
Митрополит Онуфрій скликав у Києві засідання Синоду УПЦ МП

Новини

Британія та Німеччина підписали оборонний пакт для протидії російським загрозам
Сьогодні, 17:05
Окупанти обстріляли Нікополь, є поранені (фото)
Сьогодні, 14:18
23 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Криза у Boeing та Intel є надзвичайною ситуацією для економіки США – WSJ
Вчора, 14:34
Хмарно та без опадів: прогноз погоди на 22 жовтня
Вчора, 07:25
22 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
22 жовтня, 09:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua