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СБУ показала, як та скільки знищила техніки окупантів за два тижні

Степан Гафтко
glavcom.ua
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СБУ показала, як та скільки знищила техніки окупантів за два тижні
Спецпризначенці ліквідовують техніку окупантів
Фото: Скриншот з відео Telegram СБУ

Воїни СБУ нищать техніку окупантів на фронті кожного дня, здебільшого використовують ударні БпЛА

Воїни СБУ перетворюють на брухт ворожу техніку та нищать окупантів. Спецпризначенці ЦСО «А» СБУ зробили відеодобірку того, як вони атакують та знищують російську техніку на війні. Про це військові повідомили у своєму Telegram-каналі.

За словами спецпризначенців, протягом двох тижнів їхньої роботи на фронті було знешкоджено:

  • 20 танків;
  • 49 ББМ;
  • 30 артсистем і РСЗВ;
  • 2 системи ППО та 3 системи РЕБ/РЕР;
  • 377 одиниць автотранспорту;
  • 80 БпЛА та 39 антен зв’язку;
  • 320 ворожих фортифікаційних споруд і вогневих позицій;
  • 12 складів з боєприпасами та 2 склади з паливно-мастильними матеріалами.

Крім того, СБУ повідомляє про ліквідацію більше 400 окупантів на різних напрямках.

До слова, раніше стало відомо, що Служба Безпеки попередила кривавий теракт, який у Києві готували агенти російського ГРУ. За результатами спецоперації затримано двох агентів, які мали підготувати саморобний вибуховий пристрій та підірвати його в одному із багатолюдних місць столиці. Мета – велика кількість жертв серед мирного населення.

Пізніше стало відомо, що СБУ затримала агентів російської розвідки, які готували у столиці теракт. 

До слова, на Одещині поліцейські спільно з СБУ затримали групу молодиків, яких підозрюють у підпалюванні об’єктів «Укрзалізниці» на замовлення спецслужб РФ. 

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Теги: теракт військові Telegram населення відео системи ППО

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