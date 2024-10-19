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ЦАХАЛ атакував об'єкти «Хезболли» на півдні Бейруту

Степан Гафтко
glavcom.ua
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ЦАХАЛ атакував об'єкти «Хезболли» на півдні Бейруту
Ізраїль вдарив по Бейруту
фото з відкритих джерел

Ізраїль завдав масованого ракетного удару по Бейруту

Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по об'єктах «Хезболл». Вони атаковані на півдні Бейруту. Про це повідомив канал EuroNews.

Наразі немає офіційної інформації про постраждалих, чи загиблих.

Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю у четвер, 17 жовтня, повідомила про ліквідацію у Секторі Гази лідера ХАМАСу Ях'ї Сінвара.

До слова,члени палестинського угруповання ХАМАС хотіли вчинити в Ізраїлі теракт, схожий на атаку терористів 11 вересня на вежі-близнюки в США. Про це пише видання Washington Post із посиланням на захоплені ізраїльською розвідкою матеріали.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон закликав ізраїльського прем'єра Біньяміна Нетаньяху звернути увагу на рішення ООН, зазначивши, що створення Ізраїлю стало можливим саме завдяки резолюції цієї організації.

 

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Теги: теракт армія Euronews Еммануель Макрон президент ХАМАС

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