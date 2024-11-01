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У Росії на 16 років тюрми заудили студента, який знімав на відео військкомат

Степан Гафтко
glavcom.ua
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У Росії на 16 років тюрми заудили студента, який знімав на відео військкомат
У Москві засудили студента до 16 років
фото з відкритих джерел

У 23-річного хлопця поліцейські нібито знайшли в телефоні фото української символіки

У Москві засудили до 16 років колонії 23-річного студента з Бєлгорода Ібрагіма Оруджева за звинуваченням у «навчанні тероризму» та «приготуванні до теракту». Про це повідомляється в Телеграм-каналі Медіазона.

У листопаді 2023 року Оруджева затримали за зйомку військкомату. Поліцейські стверджували, що в його телефоні виявили відео підходів до будівлі, найближчих каналізаційних люків та фотографії з «українською атрибутикою».

За версією слідства, Оруджев мав намір навчитися терористичній діяльності, «маючи позитивне ставлення» до «Правого сектора» та «Азова». У його телефоні знайшли довідники з вибухової справи, а в щоденнику — рецепт приготування коктейлю Молотова.

На суді Оруджев заявив, що під час затримання його побили. Він наполягав на тому, що знімав розклад роботи військкомату, куди планував стати на облік.

Як раніше повідомлялося, з моменту початку російського вторгнення в Україну в Росії фіксувалися підпали військкоматів, відділень поліції, будівель місцевих адміністрацій та приймалень «Єдиної Росії».

Затриманих переважно звинувачують за статтею про тероризм. Більш ніж у 30 випадках справи вже завершилися винесенням вироку.

Раніше стало відомо, що російський суд оштрафував Google на 2 ундецильйони (одиниця з 36 нулями) рублів за відмову сервісу розблокувати 17 російських телеканалів на YouTube.

До слова, Басманний суд Москви засудив українську телеведучу Наталю Мосейчук до п'яти років колонії за статтею про розпалювання ненависті або ворожнечі та приниження гідності групи осіб за ознаками статі й національності. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Нагадаємо, московський суд виніс вирок журналісту The Wall Street Journal Евану Гершковичу, якого звинувачували у «шпигунстві за підприємством російського ВПК».

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Теги: росія суд тероризм рецепт вирок Москва відео

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