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У Перу поліцейські в костюмах Санти та ельфів затримали банду наркоторговців (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Перу поліцейські в костюмах Санти та ельфів затримали банду наркоторговців (фото)
скрін з відео

Підозрювані спочатку подумали, що обшук в костюмах ельфів – це жарт

Правоохоронці у Перу реалізували спецоперацію із затримання наркоторговців. Вони у новорічних костюмах вибили двері та вдягали зловмисникам наручники. Про це пише Mirror.

«Це Різдво, Санта на вулиці не привертає особливої ​​уваги, і ми використали це на нашу користь для цієї операції», – сказав представник поліції Девід Вільянуева у коментарі телебаченню.

Зазначається, що підозрювані – троє чоловіків і жінка, спочатку подумали, що це жарт. Під час обшуку правоохоронці виявили 6 тис. пакетів кокаїнової пасти, 104 пакети порошку кокаїну та 279 пакетів марихуани.

До слова, один кілограм кокаїнової пасти продається в Перу приблизно за $380 доларів, а кілограм порошку в чистому вигляді – приблизно за $1000. Перу є одним із найбільших у світі виробників кокаїну, разом із Колумбією та Болівією.

Раніше повідомлялося, що ДБР виявило масштабну нарколабораторію на Закарпатті. У ході проведення 53 обшуків по всій території України було вилучено близько 2,5 тонн прекурсорів, п'ять одиниць зброї, 14 автомобілів, близько 30 кілограмів наркотичних засобів та психотропних речовин, припинено діяльність незаконної лабораторії із виготовлення психотропних речовин. В результаті затримано 13 осіб, в тому числі представники правоохоронних органів. 

 

Теги: поліція Перу наркотики

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