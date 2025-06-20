Іран, Путін і ядерна загроза: що загрожує Україні

Ядерна загроза для України може різко збільшитися

Українцям є сенс дуже уважно слідкувати за подіями в Ірані, зокрема, щодо знищення ядерного об'єкта у Фордо. Це має до нас пряме відношення.

На цьому підземному об’єкті проводиться остаточне збагачення урану-235 до збройового рівня. І там же можуть виконуватися роботи по виготовленню реального ядерного пристрою, який може бути використаний у бойових діях.

Відповідно, цей об’єкт Ізраїлю і США треба знищити максимально надійно. Але він знаходиться на глибині декілька сотень метрів у скальній породі. З наявною інформацією, Нетаньягу переконує Трампа, що для руйнування Фордо вистачить американської супербомби GBU-57, яка важить 13,5 тонн і нести її можуть виключно американські бомбардувальники. Але у Штатах деякі фахівці вважають, що цієї бомби буде недостатньо, і для надійності треба використовувати протибункерну ядерну зброю.

І в цьому сенсі стає зрозумілим, чому Трамп нещодавно пожалівся, що йому так само важко, як і президентові Трумену (саме Трумен прийняв рішення скинути атомні бомби на Хіросіму і Нагасакі). І зрозумілим, чому «літак «Судного дня», в якому має ховатися президент США під час ядерної війни, перекинуто на авіабазу Ендрюс. І чому помітні республіканці стали рішуче виступати проти ударів США по Ірану. І, насамкінець, з якого дива американська преса повідомляє, що у Білому Домі розглядають варіант застосування тактичної ядерної зброї.

Рішення щодо атаки Фордо ще не прийнято. Інформаційні витоки щодо ядерної зброї можуть виявиться звичайними вкидами. Хоча від неадекватного Трампа можна очікувати чого завгодно.

Невикористання у світі ядерної зброї тримається лише на розумінні, що країна і лідер, які таке допустили, будуть або спільно знищені, або перетворяться на повного ізгоя. Але якщо ядерну зброю використають США, то це фактично буде дозволом для всіх інших.

Відразу кардинальним чином збільшиться вірогідність застосування ядерної зброї у конфлікті між Індією і Пакистаном, між Північною та Південною Кореями. А Україні доведеться сподіватися лише на недолугість російської ядерної зброї і на майстерність наших бійців ППО-ПРО. Бо Путін давно готовий ударити по нас тактичною ядеркою, але побоюється реакції світового співтовариства, США у першу чергу.

Слідкуємо розвитком подій. Сподіваюся, у США вистачить запобіжних політичних механізмів (Сенат і Конгрес), щоб не допусти самовбивчого для людства сценарію.