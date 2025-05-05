Російська влада у Севастополі знову скасувала парад на 9 травня

Скасування військового параду на 9 травня є продовженням тенденції останніх років

Окупаційна «влада» Севастополя скасувала парад на 9 травня «з міркувань безпеки»

Російська окупаційна «влада» Севастополя заявила про скасування проведення військового параду на 9 травня цього року. Таку заяву зробив підконтрольний РФ «глава міста» Михайло Развожаєв під час апаратної наради, повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

За словами Развожаєва, це рішення було ухвалено «з міркувань безпеки» та узгоджено з Міністерством оборони Росії. Він також додав, що акцію «Безсмертний полк» цього року проведуть в онлайн-форматі.

Зазначається, що рішення окупаційної «влади» Севастополя щодо скасування військового параду на 9 травня є продовженням тенденції останніх років. Подібні заходи вже скасовувалися або суттєво обмежувалися на тимчасово окупованих територіях України під формальним приводом «міркувань безпеки».

Нагадаємо, у Росії 9 травня планують традиційне святкування Дня перемоги у Другій світовій війні, яку в країні називають Великою Вітчизняною. Захід, як і зазвичай, супроводжуватиметься військовим парадом. Однак представники двох країн, які отримали запрошення на захід, не приїдуть на захід.

До слова, сьогодні, 5 травня, жителі Москви і Підмосков'я масово скаржилися на збої в роботі мобільного інтернету і зв'язку. Вони повʼязані з підготовкою до параду на 9 травня.

Також, російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване «перемирʼя» на дні святкування 80-ї річниці Дня перемоги. 9 травня у Москві відбудеться військовий парад. На захід приїдуть представники понад 20 країн.

Тим часом міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що якщо Росія справді хоче миру, вона повинна негайно припинити вогонь. «Навіщо чекати до 8 травня? Якщо вогонь можна припинити зараз і з будь-якої дати протягом 30 днів – значить, це реально, а не просто заради параду», – каже він.

Водночас президент України Володимир Зеленський закликав не вірити обіцянкам Москви про припинення вогню і бути готовими до провокацій на 9 травня. А ті, хто чомусь ще вірить Кремлю, «можуть спробувати на собі».

За словами президента, Україна не може гарантувати іншим країнам безпеку їх представників під час запланованих поїздок в Москву на парад 9 травня.

До слова, до Москви стягнуто майже три сотні засобів протиповітряної оборони перед парадом на 9 травня.