Нові цілі для Малюка. Військовий експерт звертає увагу на об’єкт, який почали використовувати росіяни

Росіяни почали використовувати аеродром «Ахтубінськ» в Астраханській області для запуску «Кинджалів»

Росія почала використовувати новий аеродром в Астраханській області для запусків гіперзвукових ракет «Кинджал». У вівторок вперше зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К з авіабази «Ахтубінськ» із подальшим ударом по території України. Наслідки зміни місця базування носіїв гіперзвукових ракет «Главкому» прокоментував військовий експерт, директор компанії Defense Express Сергій Згурець.

За його словами, ця подія може змінити тактику контролю та виявлення пусків. «Тепер треба забезпечити додатковий контроль за новою зоною зльоту цього літака. Думаю, ми отримуємо інформацію від партнерів про такі вильоти, зокрема, з американцями має бути такий канал. Зі збільшенням кількості майданчиків для використання такого зразка озброєння як «Кинджали» ризики зростають. Треба переформатовуватися. Враховуючи досвід операції «Павутина», напевно, можна внести в перелік цілей другого або й першого рівня носії «Кинджалів». Не виключаємо, що продовження цієї спецоперації стосуватиметься не лише бомбардувальників, а й винищувачів», – зазначив експерт.

Однак, за словами експерта, реальна загроза від запусків із «Ахтубінська» може бути перебільшеною. Пуски гіперзвукових ракет хоча й важко виявити, але Україна та її партнери мають технологічні засоби для відстеження таких дій.

«Коли ми говоримо про ракету з такою великою швидкістю як «Кинджал», способи виявлення мають обмеження у часі. Менше часу є на реакцію, ніж у випадках з крилатими ракетами. Але використовуються інші системи – радіолокаційні станції, супутникові засоби закордонного виробництва, які майже в режимі онлайн контролюють такі летовища», – пояснив Згурець.

Нагадаємо, 3 травня 2023 року Україна вперше збила балістичну ракету повітряного базування «Кинжал». За даними британської розвідки, згодом Росія зробила пріоритетною спробу нейтралізувати покращені можливості ППО України, але в процесі, ймовірно, втратила ще кілька «Кинджалів».

Також Головне управління розвідки ідентифікувало 36 росіян, які причетні до ударів ракетами «Кинджал» по Україні. «Оперативники та аналітики Головного управління розвідки Міністерства оборони України ідентифікували 29 осіб командного, льотного та технічного складу 44-го окремого авіаційного полку особливого призначення дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил ЗС РФ», – йдеться у повідомленні.

До слова, аеробалістична ракета «Кинджал» збивається лише одним ЗРК (Patriot), яких недостатньо, аби захистити весь повітряний простір України. Саме тому ця ракета є найскладнішою для ураження. Це стверджує командир зенітного ракетного підрозділу Протиповітряних сил, Герой України Кирило Перетятько в інтерв'ю «Главкому».