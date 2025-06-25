Трамп пояснив, чому не закінчив війну в Україні за 24 год

Під час виборчої кампанії президент США Дональд Трамп заявляв, що закінчить російсько-українську війну за 24 год

Очільник США назвав війну в Україні найскладнішою

Президент Сполучених Штатів Америки прокоментував свою заяву про те, що він закінчить війну в Україні за 24 години. Про це він сказав на пресконференції, яка відбулася на полях Саміту НАТО, передає «Главком».

«Мої слова про припинення війни в Україні за 24 години звісно були саркастичними. Путін складніша людина. У мене також були проблеми із Зеленським. Це найскладніша війна», – заявив Трамп.

Нагадаємо, ще під час виборчої кампанії президент США Дональд Трамп заявляв, що закінчить російсько-українську війну за 24 год. Також лунали заяви й про кінець війни за 100 днів.

Проте згодом Трамп знову назвав жартом свою обіцянку закінчити війну за 24 год.

А після вступу на посаду Трамп поставив перед своїм спецпосланцем в Україні Кітом Келлогом завдання завершити війну за 100 днів.

До слова, Трамп сьогодні провів зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. За підсумками зустрічі Трамп заявив, що він не обговорював припинення вогню із Зеленським. – «Я просто хотів побачити, як у нього справи».

А Зеленський заявив, що мав тривалу та змістовну зустріч із президентом Трампом. Сторони охопили всі дійсно значимі питання. – «Говорили про те, як досягти припинення вогню та справжнього миру. Говорили про те, як захистити наших людей».

Зустріч тривала 50 хв.

Раніше Держсекретар США пояснив, чому Трамп затягує з санкціями проти Росії. Він вважає, що Трамп наразі не підтримає прохання європейських лідерів посилити санкції проти Росії, мотивуючи це бажанням зберегти простір для переговорів щодо мирної угоди з Україною.