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У Підмосков'ї прогриміли вибухи: дрони летять курсом на Москву

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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У Підмосков'ї прогриміли вибухи: дрони летять курсом на Москву
На одному з місць влучань спалахнула пожежа
фото: російські пабліки

За словами мера Москви Собяніна, ППО збила два безпілотники при підльоті до Москви

Ніч на 26 червня видалась тривожною для росіян. У Підмосков'ї прогриміла потужна серія вибухів, а мер Москви Сергій Собянін повідомив, що російська ППО збила декілька дронів, що летіли на столицю РФ, інформує «Главком».

Зазначається, що вибухи лунають у Зеленограді та в Дідовську, що в Московському районі. Також російські пабліки повідомляють, що дрон впав у Зеленограді. Прибули екстрені служби на місце.

Росіяни нарахували протягом п’яти хвилин щонайменше п’ять вибухів. Також повідомляється, що п’ять рейсів були направлені на запасний аеродром – з Внукова до Шереметьєва.

За словами мера Москви Собяніна, ППО збила два безпілотники при підльоті до Москви. Також він повідомив, що всі служби працюють на місці падіння уламків.

Очевидці пишуть, що на декількох локаціях спалахнули пожежі, а на кадрах видно, як чорний стовп диму здійнявся над будівлями.

Нагадаємо, невідомі дрони атакували Рязанську область, а також вибухи чули у Підмосков'ї.

Повідомляється, що мешканці Рязанської області чули характериний звук дрона та від 10 до 17 вибухів. Росіяни пишуть про атаку у районі аеродрому «Дягілєво». 

Жителі Москви та Підмосков'я теж чули вибухи. Мер столиці Росії Сергєй Собянін повідомив про знищення шести безпілотників у Раменському районі. Потім про збиття ще кількох дронів. 

До слова, російське місто Подольськ опинилось ударом дронів. Влада запевняє, що БпЛА летіли на Москву.

За повідомленням місцевих Telegram-каналів, у Подольську близько другої ночі пролунав потужний вибух. Згодом атаку підтвердив мер Москви Сергій Собянін.

Він зазначив, що в Підмосков'ї працювали сили ППО та збили чотири дрони. За його словами, всі вони летіли курсом на російську столицю.

Тим часом, очевидці пишуть, що чутно звуки ударних дронів, які продовжують атаку на Москву.

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Теги: вибух росія

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