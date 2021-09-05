  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Пожежа у костелі святого Миколая. Список компаній, які обіцяють пожертвувати мільйон на відновлення

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Підприємці готові виділити гроші на реставраційні роботи в костелі Святого Миколая - Пожежа у костелі святого Миколая. Список компаній, які обіцяють пожертвувати мільйон на відновлення

    Підприємці готові виділити гроші на реставраційні роботи в костелі Святого Миколая

    Фото Сегодня

    Станом на ранок 5 вересня відомо про 18 компаній, які зголосились переказати по мільйону гривень

    Українські підприємці за останні 24 години зібрали 18 мільйонів гривень на відновлення костелу Святого Миколая в Києві. Про це повідомив співзасновник Rozetka Владислав Чечоткін.

    «Те, що відбувається останні 24 години, інакше як єднанням не назвеш», – зазначив підприємець.

    Він нагадав, що Rozetka вже готова виділити ₴1 мільйон на реставраційні роботи в церкві, а також один за одним долучаються інші підприємства.

    Чечоткін опублікував список організацій та людей, які вже долучили свої кошти задля відновлення:

    • Олег Гороховський, Monobank – ₴1 млн
    • Ставніцер Андрій, СД Капітал – ₴1 млн
    • Рафал Ющак, Альфа-Банк Україна – ₴1млн
    • Олександр Конотопській, Ajax Systems – ₴1 млн
    • Андрій Вавриш, SAGA Development – ₴1 млн
    • Максим Корецький, Blackshield Capital – ₴1млн
    • Володимир Поперешнюк, Нова пошта – ₴1млн
    • Dragon Capital – ₴1млн
    • Артур Мхитарян, Taryan Group – ₴1 млн грн
    • Олександр Писарук, Райффайзен Банк – ₴1млн
    • Сергій Черненко, ПУМБ – ₴1млн
    • ПриватБанк – ₴1млн
    • ENSO – ₴1 млн
    • Максим Шкіль, Група Компаній «Автострада» – ₴1млн
    • Епіцентр К – ₴1млн
    • UDP девелоперська компанія – ₴1млн
    • Сергій Жуйков, Blackshield Capital – ₴ 1 млн

    Чечоткін уточнив, що це саме ті компанії, чиї пости та коментарі він бачив і на кого йому вдалося відповісти. Підприємець переконаний, що так чи інакше, цей список буде доданий до нових і нових брендів та назв найближчими днями.

    «Міністр культури Олександр Ткаченко опублікував рахунок для реставраційних робіт і я знаю, що десятки середнього та малого бізнесу і ще більше звичайних людей теж передали. Для багатьох з них це можуть бути дуже значні, чутливі суми грошей, а це означає, що така пожертва є подвійною цінною!», – пише співзасновник Rozetka.

    Також він закликав компанії, які надали свої кошти на відбудову костелу Святого Миколая, писати про себе в коментарі до посту в Facebook, аби він теж міг їх позначити в дописі.

    Нагадаємо, у Києві ввечері 3 вересня сталася пожежа у костелі Святого Миколая. Пожежу в історичній релігійній будівлі ліквідували, але вогонь встиг наробити значної шкоди.

    Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко закликав розслідувати пожежу у столичному костелі. Він також повідомляв, що був пошкоджений орган.

    Читайте також: Пожежа у костелі: найбільше має нервувати міністр культури Ткаченко
    Теги: пожежа Київ бізнес Україна Нова пошта
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Пожежа у костелі святого Миколая. Список компаній, які обіцяють пожертвувати мільйон на відновлення