Пожежа у костелі святого Миколая. Список компаній, які обіцяють пожертвувати мільйон на відновлення

Станом на ранок 5 вересня відомо про 18 компаній, які зголосились переказати по мільйону гривень

Українські підприємці за останні 24 години зібрали 18 мільйонів гривень на відновлення костелу Святого Миколая в Києві. Про це повідомив співзасновник Rozetka Владислав Чечоткін.

«Те, що відбувається останні 24 години, інакше як єднанням не назвеш», – зазначив підприємець.

Він нагадав, що Rozetka вже готова виділити ₴1 мільйон на реставраційні роботи в церкві, а також один за одним долучаються інші підприємства.

Чечоткін опублікував список організацій та людей, які вже долучили свої кошти задля відновлення:

Олег Гороховський, Monobank – ₴1 млн

Ставніцер Андрій, СД Капітал – ₴1 млн

Рафал Ющак, Альфа-Банк Україна – ₴1млн

Олександр Конотопській, Ajax Systems – ₴1 млн

Андрій Вавриш, SAGA Development – ₴1 млн

Максим Корецький, Blackshield Capital – ₴1млн

Володимир Поперешнюк, Нова пошта – ₴1млн

Dragon Capital – ₴1млн

Артур Мхитарян, Taryan Group – ₴1 млн грн

Олександр Писарук, Райффайзен Банк – ₴1млн

Сергій Черненко, ПУМБ – ₴1млн

ПриватБанк – ₴1млн

ENSO – ₴1 млн

Максим Шкіль, Група Компаній «Автострада» – ₴1млн

Епіцентр К – ₴1млн

UDP девелоперська компанія – ₴1млн

Сергій Жуйков, Blackshield Capital – ₴ 1 млн

Чечоткін уточнив, що це саме ті компанії, чиї пости та коментарі він бачив і на кого йому вдалося відповісти. Підприємець переконаний, що так чи інакше, цей список буде доданий до нових і нових брендів та назв найближчими днями.

«Міністр культури Олександр Ткаченко опублікував рахунок для реставраційних робіт і я знаю, що десятки середнього та малого бізнесу і ще більше звичайних людей теж передали. Для багатьох з них це можуть бути дуже значні, чутливі суми грошей, а це означає, що така пожертва є подвійною цінною!», – пише співзасновник Rozetka.

Також він закликав компанії, які надали свої кошти на відбудову костелу Святого Миколая, писати про себе в коментарі до посту в Facebook, аби він теж міг їх позначити в дописі.

Нагадаємо, у Києві ввечері 3 вересня сталася пожежа у костелі Святого Миколая. Пожежу в історичній релігійній будівлі ліквідували, але вогонь встиг наробити значної шкоди.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко закликав розслідувати пожежу у столичному костелі. Він також повідомляв, що був пошкоджений орган.