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Під час російської атаки загинули батьки ексдепутата Хмельницької облради

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Під час російської атаки загинули батьки ексдепутата Хмельницької облради
Будинок батьків екснардепа зруйнувала ракета
фото: ДСНС України/Telegram

Покійні батьки експолітика мешкали у приватному будинку в Красилові

Під час атаки на Хмельниччину загинули батьки колишнього депутата обласної ради Олега Білявця. Як інформує «Главком», про це повідомив його друг і колега, депутат Сергій Іващук.

«Щирі співчуття Олегу та Олені Білявцям через втрату близьких… Нехай добрий, світлий спомин про Вашу матір та батька назавжди залишиться у серцях рідних, друзів, усіх, хто її знав, любив і шанував, а Бог дасть сил пережити цю втрату», – написав Іващук.

Як вдалося з’ясувати «Главкому», покійні батьки експолітика мешкали у приватному будинку в Красилові. У результаті нічної атаки армії РФ відбулося попадання в оселю батьків Білявця. Попередньо, це була ракета. Сімʼя літніх людей загинула на місці, їм було за 70 років.

Нагадаємо, у ніч на 25 травня Хмельницька область зазнала чергового ворожого обстрілу, що призвів до руйнувань цивільної інфраструктури, загибелі та поранень мирних мешканців. Очевидиця подій розповіла про жахливі подробиці нічної атаки.

Як повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, внаслідок ворожої атаки загинуло четверо людей. П’ятеро людей отримали осколкові поранення, серед них – неповнолітня та жінка похилого віку, яка перебуває у важкому стані в лікарні.

Також внаслідок російського удару зруйновано шість приватних житлових будинків, понад 20 будинків понівечено.

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Теги: Хмельниччина депутат батьки ракета

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