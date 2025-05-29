Дрони атакували Москву: уламки впали на багатоповерхівку
Московська влада запевнила, що ППО збила три БпЛА
У ніч на 29 травня дрони атакували російську столицю Москву. Про це повідомив мер міста Сергій Собянін, передає «Главком».
За його словами, російська ППО знищила дрони, але уламки впали у районі Тропарьово-Нікуліно в Москві на подвір’я житлового будинку.
Внаслідок падіння уламків безпілотника пошкоджено житловий комплекс «Міракс Парк» біля станції метро «Південно-Західна» в Москві.
Вид з квартир на південно-заході Москви, де уламки збитого безпілотника пошкодили скління. За словами мешканців, постраждалих немає.
За повідомленням російських пабліків, дрони летіли курсом на Військову академію Генерального штабу Збройних сил РФ, яка розташована безпосередньо за висотною будівлею, на яку впали уламки.
У Підмосков'ї також скаржаться на вибухи.
Нагадаємо, цієї ночі дрони уразили установу поблизу одного з найбільших підприємств мікроелектроніки у Росії. У російському Зеленограді зафіксовано пошкодження в районі технопарку «Елма», одного з центрів мікроелектронної промисловості міста.
Коментарі
Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]