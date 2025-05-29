Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Дрони атакували Москву: уламки впали на багатоповерхівку

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Дрони атакували Москву: уламки впали на багатоповерхівку
фото: російські пабліки

Московська влада запевнила, що ППО збила три БпЛА

У ніч на 29 травня дрони атакували російську столицю Москву. Про це повідомив мер міста Сергій Собянін, передає «Главком».

За його словами, російська ППО знищила дрони, але уламки впали у районі Тропарьово-Нікуліно в Москві на подвір’я житлового будинку.

Внаслідок падіння уламків безпілотника пошкоджено житловий комплекс «Міракс Парк» біля станції метро «Південно-Західна» в Москві.

Пошкоджено фасад будинку та облицювання
Пошкоджено фасад будинку та облицювання
фото: російські пабліки

Вид з квартир на південно-заході Москви, де уламки збитого безпілотника пошкодили скління. За словами мешканців, постраждалих немає.

У районі Тропарьово-Нікуліно в Москві уламки безпілотника впали на подвір’я житлового будинку
У районі Тропарьово-Нікуліно в Москві уламки безпілотника впали на подвір’я житлового будинку
фото: російські пабліки

За повідомленням російських пабліків, дрони летіли курсом на Військову академію Генерального штабу Збройних сил РФ, яка розташована безпосередньо за висотною будівлею, на яку впали уламки.

У Підмосков'ї також скаржаться на вибухи.

Нагадаємо,  цієї ночі дрони уразили установу поблизу одного з найбільших підприємств мікроелектроніки у Росії. У російському Зеленограді зафіксовано пошкодження в районі технопарку «Елма», одного з центрів мікроелектронної промисловості міста.

Читайте також:

Теги: Москва дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після вибуху зайнялась пожежа
У Москві вибухнув газ в багатоповерхівці: є загиблі (відео)
4 травня, 22:37
У місті працювала ППО
Росія вдарила дронами та ракетами по Конотопу: є руйнування
5 травня, 03:09
Карін Смолова: Дізналися про відміну рейсу за 20 хвилин до прибуття до стійки реєстрації
«Застрягли». Дружина російського футболіста поскаржилася на проблеми з авіасполученням
7 травня, 19:52
Дрони атакували Київ
В одному з районів Києва впали уламки ворожих дронів
18 травня, 06:27
Один з таких російських дронів атакував ціль на дальності у 100 км від лінії фронту
РФ модернізувала новий ​автономний дрон: аналітики вказують на головну небезпеку
21 травня, 15:34
Окупанти атакували пасажирський автобус у Херсоні, є постраждалі
Окупанти атакували пасажирський автобус у Херсоні, є постраждалі
20 травня, 07:40
У хлопця 17 років та трирічної дівчинки гостра реакція на стрес, у 13-річної дитини – різана рана стопи
Внаслідок нічної атаки постраждала багатодітна сім’я з Бориспільського району (фото)
21 травня, 07:11
Проведено масштабне випробовування дронів: долають 40 км і точно влучають у ціль
Проведено масштабне випробовування дронів: долають 40 км і точно влучають у ціль
23 травня, 20:52
У ніч проти 25 травня московські аеропорти кілька разів зупиняли польоти
У Москві через атаку дронів зупиняли роботу три аеропорти
25 травня, 19:30

Суспільство

Дрони атакували Москву: уламки впали на багатоповерхівку
Дрони атакували Москву: уламки впали на багатоповерхівку
У Петербурзі загорівся завод, що виробляє мікросхеми
У Петербурзі загорівся завод, що виробляє мікросхеми
29 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Заступник командира 3-ї штурмової пояснив мету скупчення військ РФ біля Харківщини та Сумщини
Заступник командира 3-ї штурмової пояснив мету скупчення військ РФ біля Харківщини та Сумщини
Євген чи Євгеній? Мовознавиця пояснила різницю
Євген чи Євгеній? Мовознавиця пояснила різницю
Сибіга закликав Росію поквапитись з передачею документа про припинення вогню
Сибіга закликав Росію поквапитись з передачею документа про припинення вогню

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
230K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 травня: ситуація на фронті
164K
Президент повідомив гарні новини з фронту
87K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 травня 2025
78K
Кремль назвав умову для зустрічі Зеленського і Путіна
31K
Лавров анонсував новий раунд переговорів та назвав вимоги РФ
17K
Окупант, якого взяли в полон українці, не знає столиці Росії (відео)

Новини

Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
Вчора, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua