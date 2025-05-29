Дрони атакували Москву: уламки впали на багатоповерхівку

Московська влада запевнила, що ППО збила три БпЛА

У ніч на 29 травня дрони атакували російську столицю Москву. Про це повідомив мер міста Сергій Собянін, передає «Главком».

За його словами, російська ППО знищила дрони, але уламки впали у районі Тропарьово-Нікуліно в Москві на подвір’я житлового будинку.

Внаслідок падіння уламків безпілотника пошкоджено житловий комплекс «Міракс Парк» біля станції метро «Південно-Західна» в Москві.

Пошкоджено фасад будинку та облицювання фото: російські пабліки

Вид з квартир на південно-заході Москви, де уламки збитого безпілотника пошкодили скління. За словами мешканців, постраждалих немає.

У районі Тропарьово-Нікуліно в Москві уламки безпілотника впали на подвір’я житлового будинку фото: російські пабліки

За повідомленням російських пабліків, дрони летіли курсом на Військову академію Генерального штабу Збройних сил РФ, яка розташована безпосередньо за висотною будівлею, на яку впали уламки.

У Підмосков'ї також скаржаться на вибухи.

Нагадаємо, цієї ночі дрони уразили установу поблизу одного з найбільших підприємств мікроелектроніки у Росії. У російському Зеленограді зафіксовано пошкодження в районі технопарку «Елма», одного з центрів мікроелектронної промисловості міста.